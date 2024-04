La relatora Lola del Carril hizo este domingo un fuerte posteo en sus redes sociales para responder a las críticas que le llegan a través de las redes sociales. La joven comunicadora contó la angustia que vive por estos mensajes.

“Te juro que me angustia mucho venir a relatar cuatro horas seguidas y salir, y solo recibir mierda”, escribió en una historia de Instagram Del Carril, que trabaja para la señal deportiva ESPN, y publicó una foto suya frente al espejo de un ascensor con lágrimas en los ojos.

Luego, agregó: “Lo que recibo cada vez que trabajo. Estoy harta y no me digan ‘que no te importe’ porque al que no le pasa no lo entiende. Es muy angustiante que uno pone su voz, su energía, su todo para que te puteen siempre”.

“Sociedad de mierda, anticuada y machista”, consideró la joven, que fue la ganadora de la primera edición del reality “Relatoras”, que se emitió por la TV Pública. De esa manera, dejó entrever que las críticas que recibe son por su condición de mujer en un rol en el que hasta hace muy poco había solo varones.

A sus haters, les dijo: “Vayan a laburar y dejen ser. Van a lograr que deje de hacerlo”. Luego, sobre un fondo negro, escribió: “Te juro que duele mucho”.

Lola del Carril, una relatora que hace historia

Lola del Carril tiene 25 años y es oriunda de Vicente López. Se formó como comunicadora social y es relatora de fútbol. A su corta edad, protagonizó varios hechos históricos, entre ellos, el ser la primera mujer en relatar partidos de un Mundial en la TV argentina, tarea que hizo en Qatar 2022.