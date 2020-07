El colombiano ganó ayer la segunda etapa aprovechando la ayuda del argentino. Su equipo largó con tres corredores menos.

Tal como lo preveían todos los analistas la segunda etapa de la 42 Vuelta a Burgos (2PRO) se definió en embalaje masivo. Y, cuando de cerrar las carreras al sprint se trata, Maximiliano Richeze y Fernando Gaviria si están en su día no perdonan. Los dos sudamericanos del UAE Team Emirates debieron sobreponerse a la merma de efectivos en su escuadra porque quienes la dirigen decidieran separar de la plantilla y ponerlos en aislamiento preventivo a los colombianos Sebastián Molano, Cristian Muñoz y Camilo Ardila, debido a que el pasado sábado estuvieron en contacto con una persona que dio positivo de coronavirus y permanecen aislados en un hotel de Burgos. "Se hicieron el test y dio negativo, pero mejor es prevenir", comentó un auxiliar del equipo. El tramo no tuvo alternativas mayores, porque los candidatos se "guardaron" para la etapa reina, que se correrá hoy (150 kms entre Sargentes de la Lora y Picón Blanco). La general no tuvo cambios.