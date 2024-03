Un fuerte planchazo en medio del partido que empataron 2-2 Barracas Central e Independiente desató un bravo cruce en redes sociales, y lo que era un partido por la novena fecha de la Copa de la Liga se convirtió en un escándalo que promete más capítulos. Por un lado se plantaron dos figuras del club de Avellaneda, el DT Carlos Tevez y un ídolo como Sergio Agüero. Por el otro, un poderoso dirigente de la AFA, Pablo Toviggino, y el árbitro del partido, Pablo Dóvalo.

Una feroz patada de Alexis Domínguez contra Iván Marcone hizo saltar a todo el banco de suplentes del Rojo pidiendo la expulsión del “9″ del equipo de la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, el juez solo le mostró la amarilla y desde ese momento la tensión no hizo más que subir. Hubo otro factor que agregó leña al fuego: 25 minutos después de esa infracción, Domínguez anotó el segundo gol de Barracas.

Casi en el descuento, Independiente reclamó penal -no sancionado- por una mano en el área local. Tras el pitazo final, hubo gritos y discusión entre los jugadores y parte del cuerpo técnico de Carlos Tevez para que no se pasar por alto la mala decisión arbitral. Esto mismo fue lo que marcó el DT en su conferencia de prensa. Habló de “robo” y apuntó contra los antecedentes de Pablo Dóvalo. “Nos vamos calientes. Este tipo tiene que terminarla porque no va a poder seguir. Se caga en el trabajo de los pibes. Así va a ser muy difícil seguir. Tiene antecedentes con Barracas y hoy nos robó”.

Delante del micrófono señaló, sin nombrar, a la AFA por la baja calidad de las ternas arbitrales: “La de Iván (Marcone) es roja. Nos cambió el partido. Callarse no es justo, todos los técnicos tienen que unirse y que no nos caguen. Estos partidos los jugás contra 14. Ya lo sabés desde la previa”. “La última de Damián es penal. Te empiezan con las chiquititas y te sacan del partido. Le contestas y no te da argumentos. No voy a hablar del VAR y de los arbitrajes. Lo de hoy es muy obvio. No quiero que me ayuden ni que me caguen”, expresó.

Si bien el jugador de Barracas Central declaró, pospartido, que su intención no fue lastimar a su rival, las idas y vueltas continuaron. Dóvalo fue consultado por la prensa sobre lo ocurrido y dijo que no escuchó lo que manifestó el Apache. “No escuché las declaraciones [de Tevez]. Pero puede decir lo que quiera, hablar es gratis”, respondió.. Sostuvo que su decisión de amonestar a Domínguez fue ratificada por el VAR, a cargo de Luis Lobo Medina: “Le saqué la tarjeta que consideraba, el VAR me confirmó la decisión”.

Después del partido, Dóvalo discutió también con los jugadores de Independiente, y se plantó frente al defensor Joaquín Laso: “Yo no soy ningún boludo, Laso. Desde Italiano que te conozco. Hace 20 años que te conozco”. El zaguero le había reprochado que “no revisaste ninguna” de las jugadas controvertidas en la noche de Parque Patricios.

En su trayectoria, incluido el duelo de este martes, Dóvalo dirigió en 24 oportunidades a Barracas Central como juez. De ese total, el club cuyo estadio se llama Claudio Tapia, ganó 11, empató 10 y perdió 3. Es decir, obtuvo el 61% de los puntos.

Ya en redes sociales, quien salió a cuestionar los dichos de Carlos Tevez fue Pablo Toviggino, el tesorero de la AFA y dirigente muy cercano al presidente Claudio “Chiqui” Tapia. Hay quienes lo nombran como la mano derecha. En X, el dirigente cruzó al exjugador de Boca y Manchester United y lo trató de ignorante: “Como no eras tan estudioso en el curso para DT (Digo por el Analítico) seguro hay cosas que las ves confusas. Raro de vos, jugando cometías faltas de cárcel y solo terminaban en amarillas!! Tampoco te escuché en algunos partidos anteriores, q me reservo. En fin, Memoria Eólica!!!”. Aquí, Toviggino hizo referencia a una fuerte infracción por la que Tevez fracturó a Ezequiel Ham en un partido entre Boca y Argentinos Juniors, en 2015. Lo de “memoria eólica” pareció aludir a una sociedad entre Tevez y Macri para la instalación de un parque eólico.

Toviggino tiene 44 años, y además de la tesorería se encarga de múltiples funciones en AFA, mientras respalda con gestos y actos a Tapia, opera en el campo político y judicial, y se encarga de polemizar en redes sociales con el pensamiento de los dirigentes, entrenadores o jugadores que alzan la voz. Es un rostro prácticamente desconocido para la mayoría de los hinchas.

Lo expresado por Toviggino no pasó desapercibido pese a su poca exposición mediática. Pero el propio entrenador decidió redoblar la apuesta y volver a poner en funcionamiento su cuenta de X para responderle a Toviggino por sus acusaciones. Hizo referencia a presuntas sumas millonarias cobradas por el tesorero en el Mundial de Qatar y en amistosos de la selección en China.

“Me parece que tantas idas y vuelta a Pilar te están haciendo perder un poquito, Toviggino. A parte de la colección de autos antiguos e importados que acumulás en Pilar, también enterras los bolsos que trajiste de Qatar y de los amistosos en China, memoria Alí Babá”, criticó el ídolo de Manchester City.

Por su parte, Sergio “Kun” Agüero, como espectador e ídolo de Independiente, opinó en redes sociales y apuntó contra el VAR en un tuit dirigido a Toviggino. “Antes de hablar, ¿por qué no explicás bien cómo funciona el VAR? Porque la verdad no se entiende nada papi. Ah, ¿y vos que curso tenés?”, dijo en referencia al cuestionamiento que le había hecho a Tevez. El Kun y el Apache, vale recordarlo, coincidieron como compañeros en la selección y en Manchester City.

El exfutbolista de Barcelona y Atlético de Madrid insistió en el mal funcionamiento de la herramienta por la que se verifican las jugadas polémicas. “El VAR está funcionando mal y no hay una explicación de cómo funciona, interviene el VAR cuando quiere y no debería ser así”.

Asimismo, sobre la patada de Domínguez, también dejó una opinión contundente: “Pablo Dóvalo, en cancha, puede no verla para roja. Pero para estos casos está el VAR, que hoy fue de Lobo Medina. Y para él tampoco fue para expulsión… Mamita querida el arbitraje”.