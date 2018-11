La decisión de la Conmebol de llevar la segunda final de la Copa Libertadores entre River y Boca a Madrid, ha despertado la bronca y críticas de miles de personas del ambiente del fútbol. Jugadores, ex jugadores, entrenadores y dirigentes se han manifestado en su mayoría en contra de esta decisión polémica y sin precedentes.

Uno de los que no se quedó callado tras la decisión de la comitiva encabezada por Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, fue Dani Alves. El defensor brasilero siempre se muestra alegre en sus redes sociales, pero cuando tuvo que enfrentar a dirigentes, nunca dio marcha atrás. Esta vez, tampoco fue la excepción.

"La cocha de s.... madre. No me hagan cabrear señores que yo soy de buenas vibras, asi que hagan las cosas bien o nos vamos a poner serios ehhh! Lo de sudamérica se vive allá", escribió el lateral de PSG en su cuenta e Instagram, donde compartió una serie de videos reflexionando sobre lo ocurrido en las afueras del Monumental y en el escritorio.

"Para mi jugar un Boca vs River fuera de sudamérica es la vergüenza más grande que he visto y que voy a ver como jugador de fútbol, como sudamericano y como alguien que considera que ese deporte se puede vivir con sentimiento, con pasión, pero sobre todo con respeto", arranca el mensaje del ex jugador de Barcelona.

"Como jugador sudamericano, he decidido expresar mi opinión: Espero que eso no suceda (que se juegue en Madrid) por el bien del fútbol y el respeto por aquellos que no han tenido nada que ver. No se educan personas así, no se educan maleducados quitándole las cosas".