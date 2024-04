Presente perfecto en una temporada para la historia en la vida institucional de Juventud Zondina. Es que el Funebrero de Zonda consiguió su noveno triunfo consecutivo en el Torneo de Invierno de la Liga Sanjuanina venciendo como visitante a Trinidad para estirar a siete puntos su ventaja con el segundo y alejándose escandalosamente del resto: 17 goles a favor, apenas 2 en contra, números que marcan el paso demoledor de un equipo que tiene ambiciones importantes en el año. Y claro, al frente un conductor como Alfredo Luto Molina, quien ya hizo historia en su paso ganador por San Lorenzo de Ullum para llevarlo por primera vez a la conquista de su primer título oficial.

La previsión, la actitud y el trabajo en equipo son para el Luto los pilares de este momento de Juventud Zondina. Sabe que pusieron la vara más que alta para lo que resta de temporada y se entusiasma con lo que generan: 'Acá el secreto no tiene misterios. Acá, todos en Zondina decidieron trabajar como un equipo en todo el sentido de la palabra y los frutos han ido apareciendo. Claro, que con la sorpresa de saber que Juventud está haciendo historia porque en el pasado reciente no creo que haya en la Liga Sanjuanina un equipo con nueve fechas ganadas en serie. Aca la dirigencia lo entendió, trabaja incansablemente para que el grupo tenga todo lo necesario y la generación de los recursos es un tema aparte porque se mueven en ese sentido. Eso nos permitió la previsión de la temporada porque arrancamos el 10 de enero con la pretemporada y los resultados de haber hecho así las cosas, se ve claramente. Luego, el grupo de jugadores que tienen una actitud y un compromiso tremendo, jugando cada partido como una final. Así, todos vamos en el mismo sentido y lo disfrutamos', explicó Molina disfrutando del último día de descanso antes de retomar la agenda de cara al próximo partido que será en Zonda contra Aberastain.

En lo persoal, para el Luto haber dejado San Lorenzo de Ullum para comandar este presente en Zondina no lo saca de su lugar en el mundo: 'Afortunadamente yo me crie entre los dos departamentos y además, tuve la suerte de ser dirigente del fútbol de nuestros departamentos. Todo eso me facilita muchas cosas y uno disfruta lo que hace. Es un momento especial sabiendo que el espejo que dejamos en San Lorenzo sirve como muestra de que el trabajo en equipo siempre entrega un plus. Ahora, queremos como equipo asegurar nuestro lugar entre los cuatro primeros apuntando a los Cuartos y Semifinales que serían en Zonda siempre que sostengamos este paso'.

La novena fecha

Zondina siguió su paso ganador venciendo por 2-0 a Trinidad. Desamparados venció por 3-1 a Villa Obrera. Atenas-Carpintería 1-1; Marquesado-López Peláez 2-1; Colón-Minero 3-2; San Lorenzo-Unión 0-0; Rivadavia-Picón 2-1; Aberastain-Del Bono2-1; Peñarol-9 de Julio 3-3.