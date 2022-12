El director general de Selecciones Nacionales de la AFA, César Luis Menotti, subrayó hoy que "el cuerpo técnico argentino no vende humo", al analizar a Lionel Scaloni y sus ayudantes, finalistas del Mundial de Qatar.



"Este cuerpo técnico de la Selección no vende humo, están metidos todos los días en reforzar su aprendizaje y se comprometen con los jugadores de manera leal, y no es solamente Scaloni, son todos los que lo rodean", expresó Menotti en Radio Mitre.



El "Flaco", entrenador de la Argentina en su primer título del mundo en 1978, explicó que él tiene que ver con el proyecto actual que encabeza Scaloni debido a su función en la AFA, aunque dijo que el éxito le pertenece únicamente al conductor de "La Scaloneta".



"Tengo que ver con este proyecto pero este momento es un mérito absoluto de los chicos del cuerpo técnico que ganaron la confiabilidad de los jugadores y armaron un equipo serio, y también el presidente de la AFA", dijo Menotti en alusión a Claudio "Chiqui" Tapia.



Menotti se refirió también al presente de Lionel Messi y destacó que "está más sobrio, pero no perdió la rebeldía de encontrar el desequilibrio cuando el juego cuando no aparece, su individualidad ayuda mucho".



En tanto sobre Julián Álvarez, jugador del Manchester City inglés y figura con dos goles en el triunfo en semifinales sobre Croacia (3-0), opinó que "se está adaptando más al manejo de los tiempos, creció mucho, tiene potencia y gol".



Por ultimo Menotti consideró que el rival de la Argentina en la final del domingo debería ser Francia.



"No lo vi bien a Marruecos, se supone que Francia tendría que ser el finalista y si sucede definirán el título los dos mejores equipos del Mundial", concluyó el "Flaco", de 84 años.