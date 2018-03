"Sin palabras. Cuando sucede esto te abre los ojos que la vida va más allá de todo lo demás. La tenés que disfrutar siempre al máximo. Lo otro se puede cambiar siempre, esto no". La reflexión de Gonzalo Higuaín acompañada por tres fotos en las que se lo ve disputando el balón con Davide Astori, fue publicada en Instagram pocas horas después de recibida la inesperada noticia de la muerte del capitán de la Fiorentina.

Pero Pipita no fue el único argentino que recordó al ex central de la selección italiana, que fue encontrado sin vida esta mañana en la habitación del hotel donde esperaba el duelo entre su equipo y Udinese. También Mauro Zárate, ex compañero de Astori en la Fiore, dejó su mensaje en Instagram. "No hay palabras. Buen recuerdo celebrando junto con Davide! Descansa en paz, guerrero". Y el mensaje fue acompañado por una foto de ambos jugadores sonrientes, festejando un gol.

Otro argentino que tuvo que enfrentar a Astori dentro de la cancha fue Mauro Icardi, quién también posteó una buena foto en al que se lo ve protegiendo el balón ante la férrea marca del defensor y la frase "Descansa en paz David. Mis condolencias a la familia".

Uno de los primeros en manifestarse en las redes fue Paulo Dybala, quien eligió Twitter. "Sin palabras. Descansa en paz Davide Astori", escribió el delantero de Juventus.

Senza parole. Riposa in pace Davide Astori pic.twitter.com/mukSojB45l — Paulo Dybala (@PauDybala_JR) 4 de marzo de 2018

Papu Gómez lo recordó como "leal, respetuoso y siempre con una sonrisa. Mis más sinceras condolencias a la familia. # astori❤️ descansa en paz campeón", y lo acompañó con la foto de la previa de un partido entre Atalanta y Fiore, en el que se estrechan la mano en el tradicional saludo e intercambio de banderines.

También Javier Mascherano expresó su dolor por la partida de Astori. Desde China publicó en Twitter una foto del central italiano y se manifestó "Consternado por la triste noticia de la muerte de Davide Astori. Toda la fuerza para su familia y sus seres queridos. Descansa en paz."

Consternado por la triste noticia de la muerte de Davide Astori. Toda la fuerza para su familia y sus seres queridos. Descansa en paz. pic.twitter.com/NfmdHY8A8b — Javier Mascherano (@Mascherano) 4 de marzo de 2018

Y la lista de mensajes sigue... Se suman Ezequiel Lavezzi desde China, Javier Pastore desde Francia, Gabriel Mercado desde España. Y también con Javier Zanetti, vicepresidente del Inter: "Descansa en paz, Davide. No hay otras palabras".

Riposa in pace Davide Astori .... Una publicación compartida de Javier (@flacojp27) el Mar 4, 2018 at 3:54 PST