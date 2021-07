"Hoy nuestra Sole cumpliría 34 años, en el 2014 por muy poquito no pudieron dedicarle el campeonato, que tal Lio querido si hoy le dan de regalo de cumpleaños la vuelta olímpica. El pais entero hoy te alienta y quiere verte feliz levantando la copa. Vamos Argentinas carajo!!!". Con ese emocionante mensaje, el periodista Titi Fernández recordó a su hija Soledad, que falleció durante el mundial de Brasil 2014, y le pidió a Messi y compañía que conquisten la Copa América frente a Brasil para poder dedicarle el trofeo a ella.

Tití actualmente se desempeña en la TV Pública, ocupando su mítico rol de campo de juego. Se incorporó al canal a fines de 2020, luego de tres años donde estuvo sin trabajo dentro del ambiente del fútbol. "Estoy muy contento. Yo sentía que me faltaba algo, y cuando me confirmaron que iba a estar trabajando otra vez con la Selección, me dejó de faltar ese algo. Fueron muchos años de hacerlo, y de un día para el otro me quedé sin mi trabajo de campo de juego, de ir a la cancha, de estar sin contacto con jugadores, técnicos, dirigentes", le contó Tití a Olé en su momento. Durante esta Copa América fue parte de las transmisiones de todos los encuentros del equipo argentino.

María Soledad, de 26 años, murió el 2 de julio de 2014 en un accidente de tránsito mientras cubría como periodista el Mundial de Brasil. El auto en el que viajaba junto a dos productores televisivos desde San Pablo a Belo Horizonte perdió el control y volcó. Sus compañeros se salvaron, pero ella no pudo sobrevivir.