Jonatan Maidana le puso el punto final a sus 8 años y medio con la camiseta de River. El defensor de 33 años partió hacia el Toluca mexicano con 11 títulos en la mochila, entre ellos dos Copas Libertadores, y el club lo despidió con un emotivo video que repasa sus mejores momentos en la institución.

El defensor Jonatan Maidana arribó a México y posó con los colores y una bufanda del Toluca, club al que jugará por dos temporadas, con opción a una más. En las próximas horas, el ex River se realizará la revisión médica y luego firmará su contrato.

“A partir de que esté todo bien estaré a disposición del cuerpo técnico para que decidan y así meterle cuando me toque. Terminaremos de sellar el vínculo entre mañana y pasado. En su momento me tocó jugar en contra, pero bueno, son cosas del futbol. Intentaré adaptarme, pelear un lugar como lo hice siempre y aportar desde donde toque. El equipo se está armando e incorporando para pelear arriba. Espero cumplir con las expectativas que tiene el club", declaró el ex Banfield en el aeropuerto.

En Toluca Maidana coincidirá con sus compatriotas Fernando Tobio y Santiago García, defensas, Pablo Barrientos y Federico Mancuello, volantes, y Emmanuel Gigliotti, delantero; y con otros extranjeros como los colombianos Cristian Borja, defensa, y Felipe Pardo, centrocampista, y con el volante brasileño William Da Silva.

El equipo suma dos triunfos en sus dos primeras salidas, lo cual lo tiene en el primer lugar de la clasificación del Clausura, seguido de las Chivas de Guadalajara, a las que enfrentará hoy, y los Lobos Buap, ambos con el mismo balance pero peor diferencia de goles a favor y en contra.

Además de jugar en la liga, Maidana formará parte del equipo Toluca que jugará la Liga de campeones de la Concacaf en la que los Diablos enfrentarán en febrero en los octavos de finales al Kansas City de la MLS.