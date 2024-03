No será una noche más. Ser puntero tiene es gustito especial que siempre atrapa y potencia todo y en este presente del Atlético San Martín es uno de esos momentos del que no quiere bajarse. Por eso hoy, cuando a las 22 reciba a uno de los grandes del ascenso como Quilmes, el Verdinegro irá por un triunfo más como local que consolide su gran arranque de temporada con tres victorias en San Juan en tres presentaciones. El rival, que viene también en el lote de arriba, no será sencillo, pero para San Martín será tal vez esa prueba de fuego para demostrar que no es casualidad que hoy mande en la Zona A de la durísima Primera Nacional.