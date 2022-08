Dos deportistas de San Juan hicieron un picante descargo en las redes sociales. Uno de ellos replicó la publicación del otro pero el discurso era el mismo: dolor por no ser reconocidos en su tierra.

En la noche de este martes, en Pocito se inauguró el monumento al ciclista, que está emplazado en Calle 11 a metros de avenida Joaquín Uñac. A través de las redes sociales, el número 1 del ciclismo local y queridísimo en el ambiente pedal, Nicolás Tivani posteó una foto con la siguiente frase: "Qué triste que no te tengan en cuenta en tu propio departamento".

Además, en la imagen donde se ve de fondo el arco de ingreso al departamento, está acompañado por un sarcasmo que utilizó el ciclista pocitano: "Gracias por la invitación a la inauguración del monumento al ciclista en Pocito".

El posteo del pedalero generó un sinfín de reacciones, principalmente de bronca y tristeza. Tuvo 97 comentarios y 170 personas lo compartieron, entre ellos Gonzalo Molina, destacado deportista del BMX.

En su muro, "Chalo", como todos le dicen con cariño, se sumó a las palabras de su colega de ruedas y agregó: "Uno hace las cosas por si mismo, para superarse y lograr objetivos... pero siempre es lindo que al deportista lo tengan en cuenta y se lo reconozca por sus esfuerzos y logros! He vuelto del mundial con un 4to puesto hace una semana y nadie en mi provincia me llamó para recibirme o preguntarme al menos cómo me fue".

Los contactos de ambos deportistas le manifestaron su apoyo y los alentaron a seguir pese a que las autoridades no reconozcan sus logros. Del mismo modo, uno de los mensajes que se vio en ambos posteos es que ellos "se ganaron el corazón de la gente y no hay mayor premio que ese".