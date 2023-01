Llegó el momento del fútbol en Unión con la primer práctica formal pero las definiciones aún no llegan para conocer los titulares. Las ausencias de los dos volantes centrales (Franco Lepe e Isaías Oballes) abrieron el espacio para las especulaciones en el cuerpo técnico que encabeza Gastón Solera. Y es que con la probable inclusión de Ezequiel Pereyra como volante central, la zaga tendrá una vacante por la que postulan varios nombres. Con ese panorama, hoy será otro día de fútbol en los Azules buscando esa definición para ya cerrar la preparación el sábado con la última práctica y la formación decidida. En el arco no hay dudas con Carlos Biasotti mientras que en defensa, los laterales parecen perfilados con José Femenía y Federico Gómez. En el medio, Pedro Terrero es fija mientras que adelante, la dupla Gustavo Pereira-Paulo Oballes no se toca para nada. Unión volverá a entrenar hoy y mañana, cerrará en su estadio previo al viaje a Mendoza.