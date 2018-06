Vladivostok, Télam



El seleccionado marroquí de fútbol presentará 17 jugadores extranjeros y nacionalizados para afrontar el Mundial de Rusia, en el que debutará el viernes ante Irán por el grupo B.



Marruecos, que no participa de una cita mundialista desde Francia "98, contará con dos españoles (Munir y Achraf Hakimi), un canadiense (Bono), ocho franceses (Mehdi Benatia, Romain Saïss, Manuel da Costa, Youssef Ait Bennansser, Younes Belhanda, Faycal Fajr, Amine Harit y Khalid Boutaib), cinco holandeses (Mbark Boussoufa, Karim El Ahmadi, Sofian Amrabat, Nordin Amrabat y Hakim Ziyech) y un belga (Mehdi Carcela). Además de los futbolistas, el seleccionado africano tendrá a su entrenador Hervé Renard, nacido en Francia hace 49 años.



Marruecos llegará a su debut del viernes contra Irán en San Petesburgo con un invicto de 18 encuentros, ya que no cae desde hace un año desde su derrota con Camerún (1-0). El posible once inicial para el debut es el que paró el director técnico en la victoria del pasado sábado frente a Estonia (3-1).



Los nombres que estarán en el inicio serían Munir Mohamedi; Nordin Amrabat, Romain Saïss, Mehdi Benatia y Achraf Hakimi; Karim El Ahmadi, Mbark Boussoufa, Younès Belhanda y Hakim Ziyech; Amine Harit y Ayoub El Kaabi.



Además, la zona la completarán España y Portugal.