Lo motivó. Desde que llegó Maradona al equipo sumó tres triunfos y apenas una derrota.

Los Dorados, equipo que dirige Diego Armando Maradona, rompió la malaria de visitante y se anima a soñar. Fue 1-0 ante Zacatepec. Así el equipo que no había ganado antes de la llegada del Diez ya trepó a zona de Liguilla por el ascenso. El astro argentino llegó a un equipo que no había ganado ninguno de sus seis partidos en la Liga de Ascenso mexicana y cambió la historia. Ayer Dorados consiguió su primer triunfo como visitante y se mete en la pelea por entrar a la Liguilla por el ascenso.El gol del triunfo lo marcó el argentino Jorge Córdoba, ex Gimnasia, entre otros equipos.



Ahora, Dorados suma 12 unidades y quedó en la misma línea que Alebrijes.