Quedan menos de dos días para el debut de la selección argentina en el Mundial de Qatar y la gran incógnita es qué equipo parará Lionel Scaloni para ese duelo que se celebrará el martes contra Arabia Saudita en el Lusail Stadium. Este sábado, el técnico le dio a la prensa una pista clave durante el entrenamiento a puertas abiertas celebrado en Doha en el que Lionel Messi se entrenó diferenciado.

En los trabajos que los futbolistas realizaron frente a las cámaras hubo 10 que lucieron una pechera naranja, para diferenciarse del resto, que tenía la ropa celeste habitual. Nahuel Molina, Nicolás Otamendi, Cuti Romero y Marcos Acuña fueron los defensores que utilizaron esas remeras, mientras que los mediocampistas fueron Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister y Papu Gómez. Por su parte, Ángel Di María y Lautaro Martínez también tuvieron puestas las pecheras.

Esto es una muestra clara de que ese es el equipo que piensa el entrenador al menos para el primer partido, aunque claro, habría que sumar a Messi, quien pese a no haberse ejercitado junto al resto de sus compañeros, lo hizo en soledad y sería titular el martes contra Arabia Saudita. El Diez ingresaría en lugar de Papu Gómez, por lo que Alexis Mac Allister sería el reemplazante de Giovani Lo Celso, ausente por lesión de la gran cita. Obviamente, el arquero va a ser Emiliano Dibu Matínez, quien acompañaría al “equipo de las pecheras” en el primer partido.

Cabe señalar que este viernes FIFA confirmó que cada selección podrá contar con 15 suplentes, tres más de lo que estaba previsto inicialmente. Por eso, tanto Thiago Almada como Ángel Correa que hoy tuvieron su primer entrenamiento tras sumarse por las bajas de Joaquín Correa y Nicolás González, podrán ocupar un asiento y ser opción de relevo.

Los únicos dos jugadores que no se entrenaron fueron el defensor Lisandro Martínez y el mediocampista Exequiel Palacios, quienes trabajaron solamente en el gimnasio. Desde la selección no dieron a conocer ningún parte médico que indique que sufren alguna molestia, pero la decisión del cuerpo técnico es no exigir jugadores que estén con lo justo ya que evitar lesiones será clave para todas las selecciones.

El debut de la Argentina será este martes ante Arabia Saudita, desde las 7 de la mañana, por la primera fecha del Grupo C. Si bien, a priori, los asiáticos parecem ser los más débiles de la zona en la que también están México y Polonia, el propio Messi advirtió hace unos días que la confianza puede jugar un papel en contra: “El problema son todos, el problema es empezar ganando el primer partido, empezar con tres puntos porque después vas a jugar con México y vos con tres puntos adentro a México le jugás diferente. No es lo mismo ir al segundo con la obligación de ganar a México que ya con tres puntos en el bolsillo”.

Por eso, Scaloni no se guardará nada para ese primer encuentro y buscará ir con lo mejor para iniciar el Mundial de Qatar con una victoria.