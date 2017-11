Abrazado por todos, contando con una sonrisa que los Lucero brillan en todas partes, porque su hijo Felipe ganó en el Infanto Juvenil realizado ayer en Chilecito, Héctor "Willy' Lucero confió que el presente triunfal del equipo pocitano se debe al "trabajo' diario que realizan bajó la conduccion de Ricardo "Turco' Julio. "Él es el culpable de todo', dijo el feliz ganador, señalando al entrenador, quien contrariando el pedido del ciclista, mandó a su conjunto a comandar el pelotón en un ritmo controlado porque le tenía una fe ciega a los dos turbos que tiene por piernas el chimbero. "Yo le pedí que los mandara a conectar porque eran muchos rivales de los otros equipos', amplió.



Consultado sobre como vivió el medio giro final cuando tuvo la mala fortuna de quedarse sin su único compañero, Diego Tivani; Willy comentó: "Yo sabía que tenía que marcar solamente dos ruedas para que no se me escaparan, Quiroga (Mauricio) y Naranjo (Nicolás); si los otros partían no me preocupaba porque el resto intentaría neutralizarlos. Imaginé que inteligentemente, ellos, comenzarían a atacar con un hombre por vez hasta romper el grupo, pero no fue así. Como me sentía bien me concentré en la definición, tras doblar de Meglioli a Cabot, vi que nadie atacaba y cuando llegué a mi distancia (250 metros), un poco antes, ataqué y pude ganar'.

CAMPEONATO SANJUANINO DE RUTA



Pos Ciclista Equipo Puntos



1 Gerardo Tivani Municipalidad de Pocito 30

2 Diego Tivani Municipalidad de Pocito 16

3 Héctor Lucero Municipalidad de Pocito 15

4 Nicolás Naranjo Agrupación Virgen de Fátima 12

5 Adrian Richeze Agrupación Virgen de Fátima 12

6 Rubén Ramos Fundación Direrbol 10

7 Víctor Arroyo Asociación Mardan 8

8 Kevin Castro Mun. Rawson Somos Todos 8

9 Luciano Montivero Agrupación Virgen de Fátima 4

10 Darío Ramírez Individual 2

Momentos de la carrera

Romero y Rioja los adelantados



Cuando la carrera transitaba en su primer giro por Rastreador Calívar y Av. Ignacio de la Roza, Cristian Romero saltó y sacó un centenar de metros; al pasar por el Faunístico, se le sumó el riojano Facundo Rioja y entre ambos armaron la primera fuga de la carrera. Su osadía fue neutralizada raudamente, cuando apretaron las tuercas los equipos más poderosos.

Ramos, rompió la monotonía



"El Pelado' Rubén Ramos, corredor del equipo continental rumano Tusnad Cycling, que en estas carreras está defendiendo a la Fundación Deporte y Salud Diberboll (nombre que está mal colocado en las planillas de inscripción), fue quien dio el golpe que rompió el pelotón y provocó la fuga decisiva de la carrera. Anduvo más de medio circuito solo y luego fue conectado por el resto.

La docena del final



Neutralizado Ramos, quedaron doce hombres arriba, cuatro de la Agrupación Virgen de Fátima, cuatro del SEP, dos de Pocito, Ramos (Diberboll) y Falón (Rawson). Como era de suponer la pelea por el triunfo se circunscribió a los tres equipos grandes. Pero el ganador salió del conjunto con menos hombres. Lucero apeló a su oficio y neutralizó la inferioridad numérica.