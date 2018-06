El líder, antes de largar el último esfuerzo, vistiendo la malla amarilla de líder con el resto de sus compañeros, quienes dejaron el pellejo por su líder.

Mientras preparaba el regreso a Italia, donde está radicado, Nicolás Tivani comentó a DIARIO DE CUYO su triunfo en el Tour de Serbia. "Estoy muy contento. Ya estaba medio ansioso porque no podía ganar, había hecho una muy buena carrera en Serbia (NdR: fue tercero en la Belgrado- Banjaluka, carrera de dos días habiendo sido segundo en la primera etapa) y después en el Panamericano intenté la fuga y no se dio. Venía sintiendo buenas sensaciones en todas las carreras pero no se me daba la posibilidad de ganar", confeso.



Sobre la etapa de ayer, Nico dijo que la victoria se la debe a sus compañeros. "El equipo hizo un gran trabajo. Siempre estuvimos arriba, en la cabeza del pelotón, tratando de evitar que nos sorprendieran porque como era la etapa más dura con varios repechos y un final en alto, no había bonificación, pero si podían haber diferencias importantes. Primero se dejó que se haga una fuga de tres hombres que estaban lejos en la general y a medida que nos acercábamos a la meta el ritmo se hizo más intenso. Alcanzamos a los tres fugados y desde el momento que pisamos el último puerto me preocupé porque no se me escapara nadie, especialmente los dos rivales que tenía más cerca", amplió.



Sobre el remate, Nico contó: "Después de cerrar todos los huecos, me preparé para embalar y si bien llegaron otros hombres con unos pocos metros de luz, no les alcanzaba para superarme. Crucé la meta seguro que había ganado. Estoy muy feliz por mi y por todo el equipo".