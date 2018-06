Convocante. El line out fue de lo mejor ayer en Los Pumas; detrás el muy buen marco en las tribunas del Estadio del Bicentenario.

Estaban preparados para gritar, para alentar, el clima era notoriamente festivo en los alrededores del estadio, con banderas, cornetas y los niños vestidos con la camiseta de Los Pumas. Pero el entusiasmo duró poco. Un total de 23.200 fanáticos, según indicó la Secretaría de Deportes, le dio el mejor marco de público al test match entre Argentina y Gales, sin embargo apenas y por pasajes pudo el equipo albiceleste contagiar a la gente desde lo que generaban en el campo de juego.



La previa se caracterizó por el predominio de color blanco y celeste, caos de tránsito incluido en los alrededores. La llegada al complejo tuvo cantos y banderazos de quienes avanzaban a paso rápido para encontrar buenos lugares en la tribuna, mezclado con la camaradería de varios grupos de galeses que viajaron a San Juan para alentar a su equipo. La fan fest en los alrededores también aportó su cuota de color, con stands de comidas y bebidas, además de juegos para los niños y que fue copada antes y después del partido.



Pero con el paso de los minutos ya con el test match iniciado, el fervor se empezó a apagar. Algunos hinchas en ciertos pasajes intentaron con el "olé, olé, Pumas, Pumas" o el "Argentina, Argentina" pero el resto no engranó y los cantos se ahogaban rápidamente.



Sí hay que destacar que el público empujó al equipo en los últimos minutos y celebró el try de Lenzana con euforia, para mostrar apoyo pese a que Los Pumas ayer no tuvieron una buena tarde y jugaron tan mal que poca emoción lograron transmitir.



Los galeses, vestidos de rojo y algunos hombres con kilt, la tradicional pollera a cuadros, no se cansaron de alentar y fueron muy ruidosos durante el partido, ante los sanjuaninos que se mostraron respetuosos y en excelente convivencia en las gradas pues no hubo sectores específicos para los visitantes.



El final del partido, pese a la caída argentina, fue con bombas de papeles y fuegos artificiales, para entender al encuentro como una fiesta deportiva independientemente del resultado.



Un galés, elegido el mejor del partido



El tercera línea de Gales, James Davies, fue elegido el Man of the Match (el jugador del partido) y por eso recibió una distinción al finalizar el encuentro, a la vez que el conjunto británico se llevó la copa que puso en disputa uno de los sponsors de Los Pumas.



A Santa Fe y Chaco. El seleccionado argentino ahora se trasladará a Santa Fe para enfrentar el próximo sábado a Gales, en el estadio de Colón; mientras que a la semana siguiente viajará a Resistencia, Chaco, para el test match frente a Escocia, que cerrará la ventana de junio.



Críticas. El área Prensa de la Unión Argentina de Rugby recibió fuertes críticas por sus desprolijidades con el manejo del personal acreditado a la cobertura, además de tener quejas para con los responsables de acreditaciones, destratos y soberbia que disfrazó faltas de criterios escudadas en protocolos que no favorecieron el trabajo.