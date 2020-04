Luego del anuncio del nuevo calendario de la UCI, la mayoría de los corredores sintió un gran alivio, pues al menos ya tienen un plan de preparación para lo que se viene. Pero se duda sobre si podrá o no concretarse.

Quien piensa que las competencias no serán posible durante este año es el ex campeón mundial Alejandro Valverde (Movistar Team). "Yo veo muy complicado el regreso a las competencias. Estamos supeditados a ver cómo evoluciona todo. Todavía queda mucho hasta el verano (europeo). Es importante que se celebre el Tour, pero mirando cómo está pintando todo esto, que no va nada bien, no sé qué pasará", dijo el murciano en una entrevista con El Mundo Deportes.

"Todo es muy complicado, queremos que haya deportes, pero siendo realista, veo muy negro que este año podamos correr. Al principio del confinamiento no me hacía a la idea de perder este

año, pero viendo cómo avanza todo, cada vez lo voy pensando más. El cuerpo se acostumbra a todos y entrenamos en rodillo pero no es lo mismo. Es casi imposible correr Giro y Vuelta a fines de otoño, el frío se hace sentir", culminó el murciano.