Apertura. Ezequiel Mena ya marcó la apertura del marcador mediante un libre. Fue el comienzo del triunfo 4-1 sobre Chile, por los cuartos de final del Mundial en Nanjing.



Fue triunfo por 4-1 sobre Chile y pasaje a las semifinales de los Juegos Mundiales del Patín que se desarrollan en Nanjing. La Selección Argentina Sub-20 de hockey sobre patines buscar{a hoy meterse en la final, cuando se tope en una semifinal ante el ganador del duelo que disputaban al cierre de la edición Portugal y Francia.



El partido de ayer ante Chile largó parejo. Cerrado. En realidad lo que propuso Chile. Es que su técnico, el Negro Páez, conocedor de los movimientos de los chicos argentinos, supo cómo cerrarse y anular los ataques por afuera. Igual, a los 5 minutos luego de una infracción dura a Danilo Rampulla se dio el libre que Ezequiel Mena aprovechó para definir de gran manera y abrir el tablero. Pero el gol no resintió el esquema de Chile. Eso incomodó a la Argentina que ya no tuvo llegadas tan concretas. A los 15’ se dio un penal para Chile. Pero el arquero sanjuanino Franco Scarso fue una muralla, confirmando que estaba metido (ya había tapado dos mano a mano). A los 22’ del complemento apareció sorpresivamente Facundo Navarro y con un bombazo clavó el 2-0.



El complemento empezó con un Argentina afirmado en su juego. El empeño chileno volvió a llevar el juego a que todo fuera confuso y a la vez parejo. Y ahí el equipo del Negro Páez descontó. Vélez clavó un golazo y Chile se agrandó.



Lo que siguió todo fue impensado. Pudo anotar Argentina. Pudo empatar Chile. El gol coqueteaba con los dos arcos. Y, cuando Argentina no la pasaba bien por ese confuso antes mencionado, apareció el Pancho Ipiñazar, que marcó el tercero con un tiro bajo y cruzado.



Lógicamente el gol tranquilizó a los Albicelestes y fue un golpe duro para los chilenos. Casi como que se terminó el partido. La cuarta conquista (de Danilo Rampulla) sólo aportó para cerrar el tablero. El partido se había terminado con aquel 3-1.