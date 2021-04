El estadounidense francés Tiafoe venció ayer al español Carlos Alcaraz por 6-4 y 7-6 (7-2), avanzó a la segunda ronda y será el rival en esa instancia del argentino Diego Schwartzman en el ATP 500 de Barcelona, España, que se juega sobre pistas de polvo de ladrillo.

Tiafoe (65) se impuso a Alcaraz (119) tras 1 hora y 44 minutos de partido y confrontará hoy con el "Peque" Schwartzman, mejor tenista del continente y noveno en el ranking mundial del ATP.

El otro argentino que participó del tradicional certamen de Conde Godó fue el el bahiense Guido Pella (50), quien ayer perdió contra el japonés Kei Nishikori (39) por 4-6, 7-6 (4) y 6-2, en la primera ronda.

"Me encanta Barcelona. Llevo un año un poquito irregular todavía me tengo que encontrar, pero siempre tuve este tipo de irregularidades en el comienzo del año y luego me voy acomodando. Si fuese un examen, no aprobé en Montecarlo, pero también hay que analizar a veces al rival, algo que se deja de lado", admitió el "Peque".

El torneo ATP 500 de Barcelona se desarrolla sobre canchas de polvo de ladrillo con 1,565 millones de euros a repartir y tiene como principal favorito al español Rafael Nadal, máximo campeón histórico con 11 títulos, pero nada desmotiva al tenista argentino que irá con todo.