El amistoso entre la Selección argentina con el combinado de Curazao, hizo que los ojos del mundo entero se centren en conocer un poco más de esa isla caribeña de tan solo 160 mil habitantes. Un sanjuanino se encuentra jugando en ese país: se trata de Federico Moreno, es un delantero de 28 años que se encuentra jugando en el Rksv Scherpenheuvel de ese país.

Nació en San Juan, vivía en Rivadavia y se formó futbolísticamente en la Escuelita de fútbol de Sportivo Desamparados. "Soy categoría 94, recuerdo a Facundo Ferreyra y Gonzalo Naveda", comenta sobre los compañeros que tuvo en ese momento en el Víbora. Por cuestiones laborales de su papá, toda la familia Moreno dejó San Juan para trasladar su vida a Buenos Aires.

En ese momento, el delantero tenía 12 años y dejó Desamparados para llevar su fútbol y goles a Morón y luego a Midland. También llegó para jugar en San Juan defendiendo los colores de Villa Obrera en el año 2014. "Quedamos eliminados en Mendoza me acuerdo", expresa el sanjuanino en contacto con DIARIO DE CUYO. Los destinos futbolísticos y la chance de buscar una mejor vida lo llevaron a emigrar del país. Primero desembarcó en Nicaragua previo a llegar al país que este martes se midió ante los campeones del mundo. “Llegué a Curazao porque después de la pandemia en el 2021, se me dio la chance de irme a Nicaragua, que es como jugar en el ascenso de Argentina. Esos ocho meses no fueron los mejores para mí y cuando me llegó esta oportunidad no dudé. Al principio no sabía que Curazao era un país, pensé que era una ciudad de Brasil. Tuve que googlearlo”, agrega el delantero.

Moreno que es el único argentino en el Rksv Scherpenheuvel, compara la Liga de Curazao con el desaparecido Argentino "B". "Es lo más parecido a lo que era ese torneo. Lo juegan diez equipos, todos en un mismo estadio y otorga un ascenso y un descenso: “Los equipos están repartidos por toda la isla. Muy rara vez ponen un micro que salga de una sede, vamos en auto. Igualmente, es muy fácil llegar porque está todo relativamente cerca", expresa. "Es muy fútbol muy físico donde la raza te demanda correr mucho. Por eso se juega mucho al contragolpe", agrega.

Si bien el nivel está lejos del fútbol argentino teniendo en cuenta que el deporte fuerte en ese país es el beisbol, el sanjuanino afirma que la Liga es profesional. "Es profesional aunque por ahí tiene unos detalles que no la hacen tan profesional". Los sueldos no son altos por eso Moreno tiene que trabajar además de jugar al fútbol. Consiguió trabajo en una empresa de sanidad y se desempeña de 9 a 14 horas. ¿En qué horario se entrena en el Rksv Scherpenheuvel? En horario nocturno, después de las 22 horas. "El calor es insoportable, se hace imposible poder entrenarse en las tardes como pasa en la mayoría de los clubes argentinos? expresa.

Sobre el idioma, Moreno dice que ya se acostumbró. "El lenguaje que predomina es el papiamento. Al principio me costaba con el idioma. En Curazao predominan cuatro idiomas igual”, afirma.

Por último, el sanjuanino dice que ninguno de sus compañeros quiso apostar sobre el amistoso ante Argentina. "Acá se esperaba que Argentina ganara, ninguno de mis amigos de Curazao quiso apostar nada", expresó y recordó sobre el Mundial: "Al Mundial lo vi acá en Curazao. Cuando Argentina dejó afuera a Holanda, acá era una marea naranja y no sabía si salir a festejar o no porque había como un millón de holandeses”, expresó el delantero teniendo en cuenta que Curazao es una isla de origen neerlandés.