Los Pumas volvieron a entrenar en las instalaciones del club Baulois, en la ciudad francesa La Baule, tras la derrota en su debut frente a Inglaterra por un preocupante 27-10 en el primer compromiso del Mundial. La práctica del conjunto argentino conducida por el entrenador australiano Michael Cheika fue por la tarde, luego del día libre que gozó la delegación en la jornada del lunes.

Uno de los referentes del equipo, Agustín Creevy, habló en conferencia de prensa y envió un mensaje optimista de cara a lo que resta del torneo. Así como Lionel Messi había apelado a la confianza después de la caída con Arabia Saudita de La Scaloneta en Qatar, el hooker empleó un recurso similar para transmitir tranquilidad en los hinchas. “En este tipo de derrotas se aprende más de lo que uno piensa, sobre todo por tratarse del primer partido de la Copa del Mundo. Estamos todos un poco desilusionados porque no pudimos mostrar todo lo que venimos entrenando. Hicimos un trabajo tanto en lo grupal como en lo individual, fue muy bueno”, destacó.

Además, destacó la preparación del combinado nacional en la cita que se desarrolla en Francia. “No lo he visto en otros mundiales, trabajar tanto la parte mental y sobre todo la parte física. Siento que vinimos muy bien preparados, pero lamentablemente cuando no se puede mostrar lo que hicimos, es frustrante. Esto nos va a ayudar a ser más fuertes, a unirnos más. Ahora hay que afrontar esto, ponerle el pecho y pensar en Samoa”, subrayó.

Con relación a la posibilidad remota de clasificar a la siguiente instancia, el platense advirtió que “van a ser todas finales”. “Vamos a poner el foco en el juego. Los Mundiales hay que disfrutarlos mucho, hay presiones, pero hay que sacárselas”, argumentó. Y en un análisis sobre la pobre producción ante los británicos aclaró: “No tengo una respuesta concreta. Inglaterra se hizo más fuerte con uno menos por su forma de jugar y de patear. Estuvieron más alertas. Fueron justos ganadores. Nosotros no lo pudimos aprovechar (el jugador de más, tras la expulsión de Tom Curry). No sé si fue algo mental, no tengo el análisis hecho. No lo pude analizar o interpretar”.

“El rugby va evolucionando y el equipo va evolucionando en todos los aspectos, sobre todo en Los Pumas. Ahora se está trabajando mucho más el aspecto mental. Se trabaja siempre muy duro en la parte física, las destrezas del juego del rugby también. La comunicación con los entrenadores, los roles de los líderes, creo que se preparó muy bien”, continuó.

En este sentido, Creevy valoró al aspecto mental que prioriza el cuerpo técnico. “Exteriorizar esto es algo fundamental. Contar los problemas que uno tiene, charlar acerca de los miedos. Está bueno que los jugadores se empiecen a abrir. Es algo que me encanta, porque cada uno tiene una forma distinta de ver las cosas. Ayuda a la riqueza del equipo, lo nutre, lo hace más fuerte. Estoy convencido que los buenos grupos, sólidos y fuertes, son los que ganan torneos, aunque pasen por momentos malos. El grupo está muy bien consolidado y todo ese trabajo ayuda mucho a definir donde estamos parados”, remarcó.

Por su parte, el fullback Juan Cruz Mallía, quien sufrió un duro choque de cabezas ante el elenco del Reino Unido y continúa con su recuperación, está en duda para el próximo partido, dado que no entrenó junto al resto de sus compañeros. En los próximos días quedará en claro si está en condiciones para la segunda presentación del próximo 22 de septiembre frente al seleccionado de Samoa.

Finalmente, el técnico de los tres cuartos, Felipe Contepomi señaló: “Todavía no nos juntamos para rever todo lo que sucedió frente a Inglaterra, pero hicimos una autocrítica personal. Me imagino que cada uno tiene sus cosas como para preguntarse o cuestionarse o ver por qué no se pudo llevar a cabo lo que queríamos desarrollar en la cancha. Después, cada uno toma un aprendizaje, porque de estas situaciones hay que aprender y mejorar”.

Los Pumas tendrán el día libre el jueves, luego de los entrenamientos en doble turno desarrollados el miércoles. La agenda continuará el viernes con prácticas por la mañana y por la tarde. El equipo tendrá casi dos semanas de descanso, ya que en la segunda fecha quedará libre y volverá a jugar el 22 de septiembre a las 12.45 frente a Samoa en Saint-Étienne.