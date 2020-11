Alfredo Cahe fue uno de los médicos de cabecera de Diego Maradona. El doctor de toda su vida, quien lo cuidó en sus peores momentos y el que estuvo al frente de la rehabilitación, tan cuestionada como positiva, que realizó el astro argentino en Cuba, en su lucha contra las adicciones.

Una palabra más que autorizada, aunque el experimentado médico no haya formado parte de los profesionales que intervinieron en su internación ni en la operación por un hematoma cerebral. Mucho menos en el alta, luego de diez días, para que realice el postoperatorio programado en una casa de Tigre.

Por este motivo, tras la muerte de Pelusa a los 60 años, no sorprenden las declaraciones de Cahe, quien realizó fuertes cuestionamientos al entorno de Maradona por varios aspectos. “No se lo cuidó como correspondía. Tendría que haber permanecido internado, no en una casa que no estaba preparada”.

Esto ocurrió sin el consentimiento de la Clínica Olivos, que había recomendado internarlo en un lugar de rehabilitación por considerarlo un paciente de cuidado. Sin embargo, la familia, por pedido de Diego, aceptó trasladarlo a partir del acondicionamiento especial del nuevo hogar para continuar con su tratamiento.

En diálogo con Telefé Noticias, el histórico doctor de Maradona lamentó: “Estoy en un estado de conmoción. En tantas salidas con Diego durante 33 años y tantos altos y bajos que hemos tenido, acaba de fallecer de una manera insólita. Realmente uno trata de explicarse o de tener noción de ¿qué es lo que realmente pasó no?”.

Alfredo Cahe contó que no pudo conversar con él las dos veces que lo fue a visitar a la Clínica Olivos. “Estaba dormido profundamente en las dos oportunidades que fui, por la medicación psiquiátrica y me pareció lógico dejarlo dormir y espera la evolución”.

Sin embargo, lo que no le pareció lógico fue el alta y contó por qué. “No me pareció lógico el alta por el cuadro de Diego, él tendría que haber permanecido no sólo en esa Clínica sino en un lugar profundamente internado, con una infraestructura diferente, como cuando lo llevábamos a Cuba, que todo el mundo protestó pero que se hicieron las cosas muy bien”.

A la espera de mayores detalles sobre los últimos minutos de Diego Maradona, Cahe agregó: “Tendría que haber tenido un médico permanentemente en la habitación. No sé si era una Clínica o un lugar de esparcimiento”.

“Creo que en la situación y en la fase que se encontraba Diego había dos aspectos muy importantes: uno, si la operación era lógica o no y ahora con la autopsia podremos acercarnos cada vez más; y segundo, el chequeo cardiovascular que a mi entender no fue hecho realmente en forma total. Es decir, que no se lo cuidó a Diego como correspondía. No tendría tendría que haber estado en ese lugar, ese es mi parecer”, concluyó.