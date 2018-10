Mandalay Bay, Las Vegas. Es el 4 de noviembre de 2006. Carlos Baldomir pierde el título del Consejo Mundial de Boxeo ante Floyd Mayweather. El santafesino está en la cúspide de su carrera. Hoy, a casi doce años, su realidad es dramáticamente diferente. La Fiscalía y la querella, en audiencia preliminar de juicio, pidieron 20 años de cárcel para el ex boxeador por la presunta violación de su propia hija.

Puntualmente, se le imputaron los delitos de abuso sexual con acceso carnal calificado, abuso sexual gravemente ultrajante calificado, agravado por ser el imputado padre de la víctima, por la convivencia preexistente con la niña y por tratarse de una menor de 18 años. A su vez, la fiscal también le atribuyó la autoría del delito de promoción a la corrupción de menores.

La investigación concluyó que los ilícitos comenzaron a ser cometidos en 2008 cuando la niña tenía menos de siete años. "Según el relato de la propia víctima, ocurrieron en la vivienda que compartía con su padre y en la que también vivía la madre de la menor y otros hermanos en la ciudad de Santa Fe”, indicó la fiscal Alejandra Del Río Ayala.

"La niña detalló que los abusos se mantuvieron a lo largo del tiempo y se consumaron también en otros lugares. En al menos dos oportunidades, ocurrieron mientras la víctima y su padre se trasladaban en un automóvil, incluso ante la presencia de otras personas. Además, hubo hechos que fueron cometidos en una vivienda ubicada en la ciudad de Junín (provincia de Buenos Aires) a la que el acusado se mudó luego de separarse de su pareja y a la que sus hijos iban a visitarlo. Es decir, el acusado siempre tuvo voluntad directa y plena conciencia de lo que estaba haciendo. Él sabía que estaba alterando el normal desarrollo psico–sexual de su hija, sin embargo, igualmente realizó los ilícitos”, argumentó la fiscal.

Por su parte, Baldomir siempre sostuvo que fue una causa armada por su ex esposa. "Estuve 20 años casado con la madre de mis hijos y jamás tuve un problema de este tipo que me está pasando. Esto está todo armado por la mamá", indicó en declaraciones a radio Sol. Para el ex campeón de peso superwelter "esto empezó en octubre de 2016 cuando ella me pidió alimentos para mis hijos, me mandó una carta documento pidiendo 5.000 pesos. Yo había dejado una cuenta en Estados Unidos para ella y que serviría para los alimentos de los chicos. Me encuentro con que esa cuenta estaba en cero. Y cuando reclamé, empezó con esta historia”.

La investigación comenzó el 29 de octubre de 2016 a raíz de una denuncia realizada por la madre de la víctima en el Centro de Orientación a la Víctima de Violencia Familiar y Sexual de la Unidad Regional I de la policía santafesina. Durante la etapa de investigación, la menor fue entrevistada en Cámara Gesell. En diciembre de ese año Baldomir fue procesado y detenido con prisión preventiva.

“Según los psicólogos que dialogaron con ella, la niña hizo un relato lógico y coherente”, sostuvo la fiscal. En tal sentido, destacó que “los profesionales concluyeron que se puede inferir credibilidad en el relato, dado que existen elementos suficientes que refieren a la veracidad y precisión de la declaración testimonial”.

Finalmente, el 26 de diciembre de 2017, Carlos Baldomir fue imputado como autor de los delitos. El abogado querellante, Alejandro Otte, estimó que el juicio contra el ex campeón mundial podría comenzar a principios del año próximo. Para entonces ya habrán pasado apenas 13 años de su conquista del título mundial de boxeo. Una verdad opuesta a la que enfrenta hoy.