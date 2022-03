El expeleador y campeón de los pesos pesados de Vale Todo en UFC, Cain Velasquez (foto), fue arrestado tras un tiroteo en San José, California, y es acusado de tentativa de homicidio. La Policía no reveló los detalles de los hechos, pero dio a conocer que una persona recibió al menos un impacto de bala y fue trasladada al hospital con heridas que no amenazaban su vida, mientras que detuvo a Velasquez, quien presuntamente habría disparado. Tras cuatro horas en que la zona estuvo cerrada, la Policía reabrió el tráfico y el martes publicó la foto de Velasquez al ingresar a prisión, donde pasó la noche y no está sujeto a salir bajo fianza. Hoy tendrá una audiencia con el juez.