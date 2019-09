Con Renault. Leonardo Bustos camina boxes ofreciendo sus trabajos, como esta maqueta del Fluence de Facundo Ardusso. Los pilotos y los equipos ya lo conocen y por eso vive con más intensidad su pasión por al automovilismo.

Leonardo Bustos (46) está en cada carrera, de la categoría que le toque visitar San Juan. Siempre con su mochila a cuestas, en la que guarda verdaderos tesoros para los fanáticos del automodelismo. Y es que Bustos fabrica réplicas a escala de autos de Súper TC2000, Top Race, Turismo Carretera y Turismo Nacional. Sus trabajos son artesanales y copian a la perfección los coches que se ven en la pista, por lo que convirtió en sus clientes a los pilotos o los dueños de equipos.



"Hace seis años que me dedico al automodelismo. Al principio fue un hobbie pero hoy es mi medio de vida", contó Leonardo. Fanático del automovilismo y del motociclismo (corrió en la categoría 50cc en El Pinar y fue campeón, cuando era niño) empezó a fabricar carrocerías para los slot (más conocido por la marca Scalextric), pero luego abrió su mercado al deporte que lo apasiona. "Comencé a diseñar autos de Top Race y los fui perfeccionando con el tiempo. Ahora tengo de varias categorías y hasta con el modelo del piloto detrás del volante. Todo me llevó bastante trabajo, porque no sólo se trata de respetar las medidas sino de ser fiel al diseño de las publicidades", dijo.



Sus maquetas son escala 1:24 hechas de PVC termoformado. "Hacer una réplica, desde cero, demanda 10 a 15 días. Una vez logrado el molde todo se simplifica. Lo que sucede es que todo lo hago a mano y con muchas horas también frente a la computadora para lograr el diseño. Si hasta fabrico las cajas de los autos porque no existen en el mercado", dijo. "El Top Race me abrió las puertas y se lo agradezco a Fabián Flaqué, que me fue presentando pilotos. Después me expandí a otras categorías y por suerte valoran lo que hago, la precisión del trabajo y el detalle de cada maqueta", apuntó el artesano del automodelismo.

