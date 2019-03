Firme. Francisco Mattia fue uno de los puntos altos en el funcionamiento de San Martín. Lo marcó bien al pibe De la Vega y controló a Sand. San Martín lamentó un

empate que pudo ser victoria.



Los finales están siendo más que amargos para San Martín. Repi­tiéndose aquella historia de hace un par de semanas en Mar del Plata, esta vez la desazón ganó cuando José Sand empató un partido que mereció ganar larga­mente el conjunto sanjuanino. Era el triunfo, era el golpe de

efecto tal vez decisivo en el tra­mo final de la pelea por la Per­manencia y terminó en un empa­te que duele, que se lamenta. Fue 1-1 finalmente, pero San Martín esta vez mereció mucho más,

aunque los merecimientos no su­men en el fútbol. Pero la realidad invita a mirar la mitad del vaso y encontrar del lado positivo, la reacción anímica y las señales de vida futbolísticas que San Martín mostró en Lanús. Es que ahora sobró personalidad, sobró entrega, sobró concentración. Y, a la hora de jugar hubo orden, precisión pero otra vez perdonó debajo del arco y eso terminó tal vez siendo la condena pese al gol en el descuento con el que el Gra­nate le terminó empatando. En la primera parte y lejos del espe­rado dominio que podría propo­ner Lanús, San Martín dejó cla­rito que se acomodaría más que bien en el medio. Bogado muy metido, concentrado, empezó a encontrar espacios y se asoció a Denning para poder generar lo mejor del Verdinegro en este tra­mo del torneo. Dos llegadas de Bogado y del mismo Denning mostraron el mejor andar san­juanino. Y a los 41’ Castillejos se comió un gol increíble cabecean­do al techo del arco solo. Pero la revancha del goleador fue inme­diata porque al minuto siguien­te, llegó Milo metió el centro y Castillejos la empujó para poner el 1-0 que era justicia.

Cercado. José Sand no tuvo opciones y mucho tuvo que ver el cerco defensivo de San Martín pero en el descuento, una pelota perdida lo dejó para el gol.

En el complemento, Lanús fue más de lo mismo y San Martín se fue soltando de a poco. Cristaldo tuvo el segundo cuando cabeceó al palo. Era gol pero no entró y después hubieron un par de lle­gadas para sentenciarlo pero San Martín no acertó. Lanús ya no tuvo lucidez. Era para cerrar­lo pero llegó el eterno descuento de 6 minutos que dio el árbitro Trucco y a San Martín le tocaría sufrirlo. Un corner mal despeja­do quedó boyando, metió el cabe­zazo defectuoso Fissore en su in­tento de sacarla y la pelota le quedó libre para Pepe Sand que no perdonó. Era demasiado cas­tigo para el Verdinegro que en su mejor producción del año, se tuvo que comer un empate con sabor a derrota en un partido en el que había hecho todo para po­der meter una victoria que lo sa­caba del descenso y le devolvía la ilusión en serio.

Las claves

Infortunio



San Martín jugó su mejor partido en las últimas fechas pero se quedó casi sin nada cuando menos lo merecía. Pudo resolverlo antes y lo terminó lamentando ante un Lanús que encontró premio exagerado en el final.



Efectividad



Mas allá de la mala suerte del minuto final, San Martín volvió a pagar demasiado caro su falta de contundencia en las ocasiones que generó y que en Lanús fueron varias más que propicias como para poder ganarlo.



Rendimientos



Hacía rato que San Martín no tenía momentos de fútbol como los que mostró ante Lanús y mucho tuvieron que ver los rendimientos de Denning, de la dupla de centrales Mattia-Rodríguez y el despliegue de Bogado.



Comunicado de San Martín



A través de un comunicado emitido por el departamento Prensa de Atlético San Martín, el club aclaró la situación generada por la posibilidad de una quita de puntos por problemas con el último balance.



El comunicado emanado por el departamento Prensa reza textualmente:



‘La Comisión Directiva del Club San Martín atento a la resolución CA19-0001 de la Superliga Argentina, informa a nuestros socios, hinchas, simpatizantes y opinión pública en general, que el club apeló dicha resolución y que la misma prevé únicamente una sanción económica, la cual consta de 500 entradas generales y el plazo para regularizar la situación se amplió al 31 de marzo del presente año. Aclarando además que el balance con cierre en fecha 31/03/18 ya fue entregado a Superliga en tiempo y forma, aprobado y auditado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Aclarando que bajo ningún punto de vista existe la posibilidad de quita de puntos’.



El futuro verdinegro



El próximo capítulo de la Superliga para San Martín se llama Argentinos Juniors, al que recibirá el próximo sábado en el Pueblo Viejo a partir de las 17,45. Pero después del receso por la fecha FIFA retomará la agenda para ser visitante de Colón de Santa Fe mientras que cerrará la temporada recibiendo en abril a Talleres de Córdoba.



Una agenda marcada por la urgencia con mucho en juego en pocos días, sabiendo que de local la presión será ganar los dos partidos que le restarán para ir a Santa Fe a buscar algo más que un punto.



Un cierre de campeonato marcado por el suspenso en una pelea cerrada con Patronato y Belgrano de Córdoba.