El partido entre River Plate y Defensa y Justicia, válido por la 19na. fecha de la Liga Profesional de Fútbol, se suspendió ayer a los 25 minutos del primer tiempo por la muerte de un hincha, que cayó desde la tribuna Sívori Alta.

El encuentro era intenso entre dos de los equipos que mejor juegan en el campeonato, con una ocasión para Defensa y Justicia a través de un remate de Nicolás Fernández (2m) que despejó Franco Armani y la gran tapada de Ezequiel Unsain ante Nicolás De La Cruz (12m).

Poco después, la hinchada ubicada en la zona media y baja de la Sívori, en un Monumental colmado con más de 83 mil espectadores, pidió al árbitro Fernando Rapallini que parara el partido por la caída de un simpatizante desde la tribuna alta.

Finalmente, a los 25 minutos, con la noticia del deceso del hincha, Rapallini dio por suspendido el partido. El plantel de River se acercó a la tribuna, saludó a los hinchas y se metió en la zona de vestuarios para un final trágico en el Monumental.

La víctima se llamaba Pablo Serrano y tenía 53 años. Su hija estaba en otro sector de la cancha y se fue a declarar después de sucedidos los hechos.

"Murió en el acto por un traumatismo gravísimo. Se cayó desde aproximadamente 15 metros, no hubo un empujón. No hubo nada para hacer", aseguró Alberto Crescenti, director del SAME. Y agregó: "Con la autopsia se sabrá realmente si tenía una lesión previa o si murió producto de la caída".

Menos de un tercio, del tiempo reglamentario, jugaron ayer River y Defensa y Justicia. Lo que se disputó fue interesante.

De momento, por instrucción de la fiscal Celsa Ramírez, la Sívori estará clausurada por 24 horas para obtener elementos de prueba.

Inmediatamente se suspendió el partido, la gente se fue del Monumental y quedaron los policías haciendo la investigación correspondiente. Ésta seguirá durante las próximas horas, con el fin de detectar con precisión las causas que llevaron a que este hincha cayera desde la Sívori alta a la baja. Actualmente hay un gazebo de la Policía de la Ciudad, montado no bien intervinieron, para que nadie se acerque ni altere la escena.

Fernando Rapallini, árbitro del encuentro, habló en zona mixta luego de la suspensión: "En un momento escuché que en la tribuna cantaban para que paráramos el partido. Nos dijeron que había una persona que estaba grave, pero todavía no estaba confirmada la muerte. Cuando se confirmó, los organismos de seguridad me avisaron la suspensión".