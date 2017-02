La Asociación del Fútbol Argentino aprobó ayer su nuevo Estatuto sin el aval de la FIFA ni de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) en un aspecto clave como el examen de idoneidad de sus dirigentes y mientras transcurría la Asamblea Extraordinaria en Ezeiza, Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA) convocó a una retención de tareas, lo que hace improbable que los campeonatos se reanuden a partir del viernes próximo.



A su vez, los asambleístas definieron que el próximo 29 de marzo se elija el nuevo presidente que asumirá en reemplazo de Armando Pérez, titular del Comité de Regularización, y establecieron del 4 al 8 de marzo el plazo para presentar las candidaturas.



La aprobación del Estatuto como marco general se produjo con 68 votos afirmativos y cuatro abstenciones en una Asamblea Extraordinaria de la que San Lorenzo retiró a su miembro, el vicepresidente segundo Roberto Álvarez, por disidencias políticas.



La FIFA y la Conmebol le plantearon a los asesores legales de AFA que la dirigencia internacional debía conformar el tribunal encargado de evaluar la integridad de los aspirantes a presidente y vicepresidente de la AFA, algo que encontró fuerte resistencia en la directiva local.



Por esa razón, en la Asamblea fue Achile el encargado de proponer una enmienda a ese artículo para que el examen de idoneidad quede a cargo del Tribunal de Ética del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, cuyo vicepresidente segundo es Angelici, de Boca.



De ese modo, los dirigentes de AFA se asegurarían la habilitación de la candidatura de Claudio ‘Chiqui‘ Tapia.

Mientras transcurría la Asamblea Extraordinaria, Agremiados decidió una retención de tareas por los salarios caídos de sus representados, lo que puso más incertidumbre en relación a la vuelta del fútbol el primer fin de semana de marzo.



Mediante un comunicado, la entidad gremial reclamó a la AFA que retenga la suma de 260.000.000 de pesos para la cancelación de los haberes impagos, de lo contrario no prestarán servicio a partir de la fecha estipulada por entender que “no están dadas las condiciones”.



Desde el miércoles próximo, la AFA debería recibir los 390 millones de pesos del gobierno nacional luego que se aprobara ayer la rescisión el contrato de Fútbol para Todos (FpT).

Ello siempre y cuando no prospere un amparo realizado por la legisladora porteña Graciela Ocaña ante la jueza federal María Servini para impedir que el Estado gire ese dinero a los clubes debido a la existencia de una causa que investiga irregularidades en el manejo del dinero de FpT. Finalmente, la Asamblea le confirió al nuevo Comité Ejecutivo la potestad de reglamentar la Superliga.

Armando Pérez



“Nos juntaremos con Agremiados por una solución”

El presidente de la Comisión Normalizadora de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Armando Pérez, adelantó que se reunirá con Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA) para encontrar alguna solución tras la declaración de un paro por parte de la entidad sindical.



“Hay un planteo de parte de Agremiados, nos juntaremos para hablar con ellos y encontraremos alguna solución”, afirmó el directivo.



“La deuda que los clubes tienen con la AFA no se les descontará, solamente las liquidaciones que tienen que hacerles a los jugadores para ponerse al día”, aclaró Pérez sobre el pago de la rescisión del contrato con Fútbol Para Todos.



“Estamos haciendo todo para que se reanuden los diferentes campeonatos del fútbol nacional”, agregó Pérez, quien valoró la aprobación del nuevo estatuto de cara a futuro.



Por otro lado, reflexionó sobre el cambio acerca de quiénes evaluarán la idoneidad de los próximos candidatos a presidir la AFA, que pasó de la Conmebol al Colegio de Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entidad de la cual Daniel Angelici es vicepresidente.



“Hablé con la gente de FIFA y harán una evaluación sobre la injerencia del colegio de abogados”, detalló Armando Pérez.

Hasta el momento, el único candidato es Claudio Tapia, aunque Pérez presintió que habrá “otro más”.



“Si no pudimos normalizar muchas cosas fue porque tuvimos que soportar distintas situaciones. En muchos casos no me sentí apoyado por la FIFA y por los dirigentes”, se excusó el dirigente de Belgrano de Córdoba.

Medín: “El 3 arrancan los torneos”







El vicepresidente del Comité de Normalización de la AFA, Javier Medín, dijo ayer que el organismo está “trabajando para que los torneos arranquen el próximo 3 de marzo”.



También el dirigente confió en que “no va a haber problemas con la FIFA” respecto al cambio en el artículo 87 del estatuto, que la Asamblea modificó otorgándole la potestad al Colegio Público de Abogados de la Capital para analizar en el Tribunal de Ética de la AFA la idoneidad de los futuros candidatos a la presidencia.

Al respecto, Medín afirmó: “Por esta modificación creemos que no va a haber problemas. Es un tema que vamos a poder solucionar, no hay que ser suspicaces ni presumir cosas”.



“Hemos cumplido con el 99 por ciento de los puntos que exigía la FIFA”, dictaminó el abogado integrante del Comité de Regularización de la AFA.



Sobre el paro dispuesto por Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA), presidido por Sergio Marchi, el funcionario afirmó: “Vamos a hablar, la plata va a estar antes del 3 (de marzo, cuando empiecen los campeonatos)”.



Medín despejó dudas y confirmo que “el próximo miércoles se va a depositar el dinero en la AFA, que a su vez va a transferir a la cuenta corriente de los clubes y el jueves 2 de marzo, los clubes ya lo van a tener a disposición. No habrá problemas”.