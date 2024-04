Un relevamiento arrojó un dato preocupante para el fútbol argentino. En 2024, la Primera División de nuestro país se convirtió en el torneo con el mayor número de lesiones por rotura de ligamentos cruzados de todo el mundo. Con un total de 20 jugadores, Argentina lidera la estadística, dejando atrás a ligas de renombre mundial.

Nuestro país supera en número total de lesiones a las cinco ligas top de Europa, las cuales suman 17 casos (Alemania con ocho, España con tres, Francia e Italia con dos cada una y el Reino Unido, también, con dos).

Todas las roturas de ligamentos cruzados en el fútbol argentino durante 2024

14/01 | Gonzalo Martínez | River | Rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda 17/01 | Guillermo Enrique | Gimnasia | Ruptura parcial del ligamento lateral interno de la rodilla derecha 18/01 | Federico Paradela | Sarmiento | Rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha 29/01 | Alejandro Cabrera | Banfield | Rotura del ligamento anterior de la rodilla derecha 29/01 | Juan Bisanz | Banfield | Rotura del ligamento anterior de la rodilla derecha 29/01 | David Sotelo | Newell's | Rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda 30/01 | Lucas Ambrogio | Atlético Tucumán | Ruptura de ligamentos cruzados anteriores en su rodilla izquierda 30/01 | David Barbona | Defensa y Justicia | Rotura de ligamentos cruzados de la rodilla derecha 02/02 | Lautaro Montoya | Central Córdoba | Rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha 12/02 | Ciro Rius | Platense | Ruptura del ligamento cruzado anterior más lesión grado 2 de ligamento colateral interno y menisco externo de la rodilla izquierda 12/02 | Raúl Lozano | Platense | Ruptura del ligamento cruzado anterior más lesión de menisco interno y grado uno de ligamento colateral interno con edema de complejo posterolateral externo de la rodilla derecha 16/02 | Tomás Pozzo | Godoy Cruz | Rotura de la plástica de la operación anterior del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda 11/03 | Gastón Hernández | San Lorenzo | Ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha 18/03 | Matías Giménez Rojas | Independiente | Rotura en el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha 18/03 | Ivo Mammini | Gimnasia | Ruptura de ligamento cruzado anterior y menisco de la rodilla izquierda 25/03 | Manuel Insaurralde | San Lorenzo | Ruptura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda 29/03 | Ulises Sánchez | Belgrano | Ruptura de ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha 29/03 | Gastón Togni | Defensa y Justicia | Ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha 30/03 | Lucas Blondel | Boca | Esguince de rodilla derecha con ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha 02/04 | Lucas Passerini | Belgrano | Rotura de ligamentos cruzados de la rodilla derecha.

El médico de Boca explicó la ola de roturas de ligamentos en el fútbol argentino

“Calendario muy apretado, terrenos de juego en algunos casos en mal estado, modas en el uso de tapones semicirculares en lugar de tapones redondos, estrés psíquico (todos se juegan algo: descenso, clasificar a instancias finales, etc), fatiga física”, enumeró el médico de Boca, que es una eminencia en las cirugías de rodillas, entre las causas de estas lesiones que demandan de seis a ocho meses de rehabilitación.

Y agregó: “El fútbol argentino es sumamente difícil, el trabajo de los preparadores físicos es excelente. Esto trae aparejado que el jugador no tenga un segundo sin que reciba la presión de dos y hasta tres rivales (estrés físico y mental)”.

Argentina, el país que más lesionados tiene en todo el mundo

Un panorama oscuro: “En el fútbol europeo se protege más al jugador”

Batista puntualizó: “Si bien la mayoría son lesiones indirectas, también debo remarcar que en el fútbol europeo se protege mas al jugador. Una o dos faltas, amarilla y luego roja”.

El médico fue tajante con su conclusión: “NO veo una salida rápida. Se seguirán rompiendo cada vez mas jugadores, esto es INEVITABLE. No hay programas de prevención que se puedan instaurar porque las variables a corregir son muchísimas y tocan intereses económicos en muchos casos. ¡¡Una pena!!”.

Por qué hay cada vez más lesiones en el fútbol argentino

Ante la gran cantidad de lesiones de gravedad en los ligamentos cruzados, Pablo Corinaldesi (M.N. 98027), médico especializado en el deporte, aseguró que, si bien hay muchas variantes que pueden derivar en una ruptura del cruzado anterior, la educación, no solo de los profesionales de la preparación física sino que también de los futbolistas, es fundamental y disminuye notoriamente la cantidad y gravedad de las lesiones.

"Absolutamente nada es unicausal. Para buscar el origen de todas estas lesiones, que para colmo son lesiones de un ligamento en particular, tenemos que ir a buscar un montón de aspectos: los campos de juego, la agenda intensiva, pero a mí me gustaría resaltar dos factores para que pasen a ser actores principales", explicó el doctor Corinaldesi a TyC Sports. "La ciencia dice que los deportistas vienen preparados o no para lastimarse el ligamento cruzado anterior, y podemos saberlo a través de estudios genéticos. Una serie de deportistas viene genéticamente desde la cuna con un halo de protección ante esta lesión y otros no, vienen más predispuestos a lastimarse. Sobre todo cuando eso se asocia con factores medioambiantales, como pueden ser el estado del campo de juego, la frecuencia o intensidad del juego", agregó.

"El otro gran factor agregado que hay que tener en cuenta es que los futbolistas tienen muslos cada vez más potentes, están todo el día pateando la pelota y tienen un desbalance entre el cuádriceps, que es la parte anterior del muslo, y la parte posterior, que son los isquiotibiales. Además con un gran desarrollo del músculo aductor, que es el que se usa para pegarle a la pelota", contó. "Todo esto son factores que inciden a la hora de tener esta epidemia de lesiones de cruzado anterior", añadió.