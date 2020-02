Su pasado. Remco tomó la pelota que tan feliz lo hizo en su infancia. El ex volante central dijo que suele hacer "picaditos" junto a sus compañeros en sus tiempos libres.

Hoy la rompe en el ciclismo y por sus condiciones promete seguir dando que hablar. Pero antes de que el ciclismo entrara en su vida de lleno, hubo otro deporte que lo acompañó durante su niñez y parte de su adolescencia. Remco Evenepoel también tuvo tiempo para hablar de su pasado como futbolista.



Comenzó en el Royal Sporting Club Anderlecht con apenas 5 años, hasta que a los 11 pasó a la Academia Juvenil del equipo PSV Eindhoven, pero a los 14 retornó al Anderlecht. Remco fue convocado varias veces para la Selección Belga Sub-15 donde jugó cuatro partidos, y también el volante central fue convocado para la Selección Belga Sub-16 donde jugó cinco encuentros. Luego el pibe perdió la motivación y el deporte que llevaba en las venas se despertó. Su papá Patrick fue ciclista profesional y fue el impulsor principal para que el entonces futbolista colgara los botines para subirse a la bicicleta y probarse en la categoría junior en el equipo Acrog-Pauwels Sauzen. "El fútbol es un deporte con el que me inicié desde pequeño, está en mi corazón, pero hoy mi cabeza está puesta en el ciclismo y en seguir mejorando mis condiciones", expresó.



Mientras veía la foto de la tapa de "Pasión" de DIARIO DE CUYO, Remco con una sonrisa manifestó: "Ésta foto, me da la impresión que parezco un jugador de fútbol" comentó entre risas. "Sé muy bien que los argentinos admiran mucho a los futbolistas, en Bélgica ahora el ciclismo va tomando mucha importancia y va creciendo cada vez más. Si tengo que elegir entre los dos deportes, hoy elijo el ciclismo. Hice a mi papá feliz cuando me dediqué a la bici y eso es magnifico, heredé la pasión de él", comentó el pibe que, sin dudas, a pesar que no le guste la comparación, es el "Messi" del ciclismo.

El campeón no olvida el deporte que practicó desde los 5 y hasta sus 17 años



Maratonista



No quedan dudas que Remco lleva el deporte en las venas. A sus 16 años cuando todavía era futbolista, Evenepoel quería conocer cómo corrían los kenianos y se dio el gusto de correr la media maratón de Bruselas. Terminó 13º con una marca de 1h16m14s.