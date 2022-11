Que es una derrota que será solo anécdota. Que fue un "cachetazo" a tiempo. Que Argentina superará con su experiencia y jerarquía el traspié. Así, con todo ese optimismo se expresaron futbolistas de la provincia tras la derrota de la Albiceleste en manos de Arabia Saudita por 2 a 1 en el debut de Qatar 2022. Todos, consultados por DIARIO DE CUYO le dieron un voto de confianza al seleccionado de Scaloni y se ilusionaron con que Argentina llegará a la definición.

Matías Garrido, jugador de Sportivo Desamparados, opinó: "Son esos partidos aislados, un accidente futbolístico donde el rival con pocas situaciones te gana un partido", expresó el "Gambetita" y siguió: "Argentina lo planteó bien en el primer tiempo donde quizás el rival se paraba muy adelante. La Selección no quiso abusar del pelotazo y quizás ese era el camino para aprovechar esa defensa tan adelantada y en el segundo tiempo los goles sorprendieron y después con la desesperación de ir y de cómo se paró el rival, no le pudo encontrar la vuelta", manifestó. ¿Cómo se hace para salir del golpe anímico? Garrido explicó: "Son estas sorpresas que dan los Mundiales y que quizás nunca imaginábamos que podía sufrirla Argentina pero confío plenamente en que la jerarquía de nuestros jugadores hará la diferencia. Seguimos dependiendo de nosotros, hay que ganar los dos partidos, son jugadores de experiencia y jerarquía y un partido como el de hoy, no creo que les cambie nada", comentó Garrido.

En Villa Krause, la derrota también sorprendió a Emmanuel Reinoso, uno de los referentes de Atlético Unión: "Fue un partido difícil como todos los partidos de debut y nadie imaginaba que le podía ir así a Argentina. Por ahí venía con exceso de confianza por como venía trabajando y por todo el trabajo previo al Mundial, pero fue un partido raro donde Arabia hizo un gran trabajo de presión alta, achicando espacios, adelantando líneas y aprovechando las situaciones cuando tuvo un poco el manejo de pelota", analizó. Con respecto a cómo continuará el futuro del seleccionado nacional, el delantero mendocino pero radicado hace años en San Juan, expresó: "Argentina es la mejor selección de este Mundial, seguramente trabajarán en estos días para poder levantar en lo anímico, tiene grandes jugadores con mucha experiencia y calidad que en estos partidos será clave. Se podrá ver otra vez esa Selección que pudimos ver en Eliminatorias, estoy seguro que sí. Que este partido sea una anécdota y nada más", manifestó.

Confiado también en que todo se resolverá en el choque ante México, se mostró Fabricio Paz. El "Titi" que viene de anunciar su retiro del fútbol en Del Bono, expresó: "Nadie esperaba algo así y fue un golpe duro, pero se que el grupo va a sobrepasarlo. En cuanto al partido, creo que el DT de ellos planteó algo que le salió increíblemente bien, se jugaron la vida en ese partido y por ahí Argentina no supo cómo contrarrestarlo, pero creo que el primer gol de Lautaro, que hubiese sido el segundo de Argentina y cambiaba todo, para mí estaba habilitado por el "3" de Arabia, la cámara del VAR se queda con el central, pero no mide con el "3" que habilita", se quejó el experimentado volante. "Creo que el duelo de tácticas lo ganaron ellos, pero no por eso vamos a criticar a Scaloni. La única manera de salir de esto es salir a jugar el sábado como si fuese la final, sin dar un metro o un minuto de ventaja, y los muchachos están más que capacitados y convencidos de eso", se ilusionó.

Leandro Espejo, jugador de Talleres de Córdoba y que se encuentra disfrutando de su receso en San Juan dio su muestra de optimismo para el seleccionado nacional: "Arrancamos bastante bien y me gustó porque era la selección que veníamos viendo, siendo punzante hacia delante, con un equipo aguerrido y quizás por ahí faltó un poco de precisión a pesar de los goles que nos anularon", expresó el talentoso jugador. El ex Peñarol continuó con su análisis: "Nos fuimos al descanso tranquilos pero en el complemento la primera pelota que ellos tuvieron fue gol y eso nos golpeó porque Argentina no encontró salida y después llegó el golazo de ellos. Hay que darle mérito a Arabia, no se si hicieron mucho pero fueron certeros y le dieron un duro golpe anímico a la Selección". El chimbero, dijo cómo continuará el Mundial: "El partido ante México habrá que jugarlo como una final aunque creo que para clasificar habrá que ganar los dos partidos. Le tengo muchisima fe a la Selección, se que esto va quedar en el pasado", se ilusionó.

Por último, Maximiliano Pascual también dijo que Argentina deberá recuperar rápido la memoria para volver a vestirse de candidato: "El primer tiempo lo vi muy superior a Argentina, si hubiera terminado 3 a 0 hubiese sido justo. En el segundo tiempo no entramos bien, nos confiamos y nos dieron vuelta el partido en tres minutos y luego no encontramos más los caminos para poder empatar. Es increíble por eso el fútbol es impredecible", comentó el "Pachi". El experimentado futbolista siguió: "Tenemos que recuperar la memoria rápido, esa que nos llevó al invicto de 36 partidos, recuperar la energía, la presión, juntar los pases que es la marca registrada de Scaloni. Sigue dependiendo todo de Argentina, eso es lo bueno y se que lo podemos lograr", comentó.