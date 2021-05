Con el fin de frenar la ola de contagios de coronavirus y teniendo en cuenta que el fútbol es el deporte que más deportistas moviliza en la provincia, la Liga Sanjuanina de Fútbol decidió parar la pelota hasta agosto. La medida la adoptó el ente madre del fútbol sanjuanino y fue bien vista por las autoridades gubernamentales que hoy definirán subsidios económicos para quienes viven de esta actividad.

Si bien el decreto provincial que comenzó a regir el lunes 3 de mayo y que preveía que -si la situación sanitaria lo permitía-, el deporte retornaría el lunes 17, ayer se conoció que únicamente el fútbol continuará con el parate, en tanto que el resto de las disciplinas volverán a los entrenamientos el próximo lunes, eso sí, agudizarán los procotolos sanitarios para evitar contagios.

"Hemos tomado la decisión casi de manera unánime con los clubes de la Primera "A" y la "B". Estamos entrando en la época invernal en donde podrían haber más contagios. Esta medida es para darle un espaldarazo a la situación sanitaria", expresó el presidente de la Liga Sanjuanina de Fútbol Oscar Cuevas sobre la decisión que se tomó en la reunión del martes en la noche. Ese día, Juan Valiente (presidente de Desamparados) y Rubén Galdeano (presidente de Trinidad), ambos profesionales de la salud, expusieron con estadísticas, la situación sanitaria de la provincia y con eso, se votó por extender el cese de actividades en todas sus categorías y también en el futsal, hasta el mes de agosto.

Excepto el fútbol, el resto del deporte retornará el lunes.

La medida fue aprobada por la Secretaría de Deportes, quien agradeció el gesto tomado por la institución madre del fútbol sanjuanino: "Avalamos de la mejor manera la decisión de la Liga porque es un gesto enorme de responsabilidad social. Además genera un cambio de paradigmas dentro del torneo local. El fútbol sanjuanino atraviesa una situación difícil con un torneo devaluado que ahora buscaremos mejorar con la realización de torneos de verano", expresó el secretario Jorge Chica. El funcionario se refirió al tema económico conociendo que son muchas las personas que viven de esta actividad y dijo que eso buscarán resolver hoy cuando se reúnan con los capitanes: "Vamos a ordenar las fichas. Ya venimos ayudando a las instituciones bajo el programa "Fortaleciendo mi club" pero en estos casos especiales vamos a colaborar aún más, sabemos que muchos jugadores viven de eso. Tenemos un convenio explícito con los clubes para que con esta ayuda puedan pagarle un sueldo mensual", sostuvo Chica. Este medio pudo conocer que dicho subsidio sería para abonar los meses de junio y julio, pero los futbolistas pedirán también que se les abone el mes de mayo, que quedó inconcluso y que los clubes se niegan a abonar por falta de ingresos.

¿Cómo será el retorno? Se prevé que en agosto volverán a las prácticas y en septiembre comenzará la competencia. En la Primera "A" del fútbol sanjuanino la actividad se paró cuando transitaba la 9na fecha y con Alianza siendo líder. La idea es culminar ese torneo como estaba establecido y luego realizar un "Torneo de Verano" en los meses de diciembre y enero. Además, quieren realizar torneos en categorías Sub 15, Sub 18 y Sub 20 con la motivación de que los campeones puedan ganarse la chance después de medirse con equipos de nivel nacional.







Un intento de paz y una reunión que será clave

El conflicto de la Liga Sanjuanina que se desató tras la renuncia del tesorero Gerardo Iturrieta, parece haber llegado a su fin. Antenoche los presidentes de los clubes le solicitaron a Iturrieta que desistiera de su renuncia y si bien ayer el tesorero le manifestó a DIARIO DE CUYO que "iba a continuar", Oscar Cuevas expresó que todavía no hay definición. "Los presidentes me expresaron su apoyo, fue una muestra de unión muy interesante", contó Iturrieta. En tanto que Cuevas expresó: "Lo de Iturrieta quedó en stand by y veremos qué definimos. Los clubes han pedido que se quede pero eso será una decisión mía y de él. Creo que esto se podía haber arreglado hablando. Yo soy quien puede poner y sacar una persona en la Liga", expresó.