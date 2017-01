La dirigencia tendrá hoy una nueva oportunidad de encontrar un norte al fútbol en la secuencia de reuniones que se prevén con el gobierno y las cadenas de TV interesadas en transmitir los partidos.



La seguidilla de encuentros iba a realizarse ayer, tal cual había anunciado el lunes el presidente de Lanús, Nicolás Russo, pero para evitar nuevas vueltas de tuerca se prefirió pasarlas para hoy.



De los cónclaves podría aclarar el panorama sobre la reanudación del torneo de primera división, por ahora fijado para el viernes 10 de febrero. Fernando Marín, encargado de Fútbol para Todos y embajador en los temas del fútbol del gobierno de Mauricio Macri, se reunió el martes con los empresarios.

El ‘Federal A’ anunció que no empezará su actividad el 29 de enero como estaba previsto.

De esta reunión partió la postergación para que no hubiera más contramarchas. De allí el secretario general de la Presidencia, Fernando De Andreis y Marín, estuvieron con Armando Pérez, a cargo de la comisión normalizadora, para informarle las exigencias, entre ellas la rescisión del contrato. Pérez ayer dijo que el gobierno le ‘prometió‘ el pago de 350 millones de pesos que los clubes reclaman.



El gobierno quiere ‘que la entidad tenga aprobado previamente su nuevo estatuto y firme el convenio de rescisión solicitado el 18 de julio pasado por los clubes‘.



Es decir que el gobierno insiste en que la rescisión no es unilateral del Estado sino que fue pedida por lo clubes, que sostiene que aquel pedido no tiene ‘validez jurídica‘ y que debe haber un resarcimiento.



El Estado va a darle a los clubes 180 millones (140 millones por créditos a favor que pagaron canales y 40 del sponsor principal). Esos 350 millones de pesos serían por la creación de la Superliga. No está claro si el gobierno pagará los otros 350 millones que reclama el fútbol.



Sí está claro el tema entre el Gobierno y los clubes, la comisión encabezada por Marcelo Tinelli, encarará la gestión final con las cadenas Turner-Fox y ESPN.

Igual, está claro que en el tema de AFA todo puede ocurrir. Hasta lo más impensado.

“Los Locos Addams”

Diego Maradona se encuentra en el país de descanso y luego de jugar un partido con amigos, hizo declaraciones a Canal 13 donde expresó su malestar por el presente de la AFA: “Voy a hablar con dirigentes y decirles el esquema que quiere Infantino para recuperar la AFA.



Nosotros nos creemos que podemos hacer una Superliga. ¡Estamos peor que Bilardo! ¿De 30 equipos hacer una Superliga? ¿No podemos armar un campeonato de barrio y queremos armar una Superliga? La AFA está quebrada, lo dicen todos los presidentes.



La AFA es la casa de los Locos Addams, se cae de lo vieja que está”, disparó y habló de su relación con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino: “Me conoce y por eso él me manda a Argentina a ver a los halcones que revolotean la AFA. Para mí, esos están muertos.



Conmigo no hay arreglo. Y el que vaya a decidir quién será el presidente de AFA, tendrá que tener en cuenta mi voto, porque va a pesar muchísimo”, disparó. Por último, sobre un posible acercamiento con Marcelo Tinelli, subrayó “de ninguna manera, mientras más lejos esté, mejor”.