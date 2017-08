Preocupación. Todos los estamentos del futsal quedaron más que preocupados con los sucesos del viernes pasado.

Ya hubo un parate hace apenas un par de meses atrás. Esa vez, parar la pelota en futsal obedeció pura y directamente a los incidentes que se producían del campo de juego para afuera, entre los espectadores. La decisión fue parar la actividad, reunión con los delegados y el compromiso que desde afuera el comportamiento sería el necesario para no atentar contra el espectáculo. Así fue. Hubo respuesta en la gente y todo se normalizó. Se jugaron las instancias finales del Apertura en la A y en la B, largó la Primera C y hubo campeonas en Damas. Todo normal. Pero en esta segunda parte del año, el futsal quedó en offside cuando la violencia nació desde adentro del campo de juego y en cancha de Planeta Gol, Bohemios y Alianza -protagonistas de la Primera A- terminaron en una batahola que se inició entre los jugadores y se extendió a los espectadores. El informe de los árbitros Hugo Ariza y María Vazquez fue demoledor y se habla de 28 jugadores informados y de sanciones ejemplificadoras para los clubes. El propio presidente, Alberto Platero, fue categórico: "Vamos a caerle con todo el peso del reglamento". Con este panorama, la primera decisión fue interrumpir el juego en todas las categorías y replantear decididamente las condiciones de la promoción y desarrollo del futsal. Entre A, B, C y Damas mueven centenares de jugadores y el fenómeno fue tal que San Juan llegó a ser sede de la Copa América que ganó Brasil y justo este fin de semana que pasó, estuvo el seleccionado argentino femenino preparándose para el Sudamericano de Paraguay.



Pueden y, seguramente, habrá sanciones pesadas y muy radicales pero la pregunta que ronda es si verdaderamente San Juan está preparado cultural y deportivamente para manejar un torneo con tantos equipos. El cambio debe ser interior, desde la propia personalidad de cada uno de los futbolistas, árbitros, dirigentes e hinchas. De ellos, solamente de ellos que son los protagonistas, depende el futuro del futsal sanjuanino. Lo del viernes pasado desnudó una falencia que asusta y preocupa porque la violencia fue desde el campo de juego hacia las tribunas y contra eso, poco se puede hacer cuando la cultura del deporte se deja de lado. El futsal creció, elevó sus parámetros pero quedó en offside.



Postergación



La acostumbrada reunión de los consejeros del futsal que se realiza los lunes fue reprogramada para el viernes 1 de septiembre y tendrá un carácter especial para definir varios temas trascendentales.