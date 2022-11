El rosarino Gerardo 'Tata' Martino, entrenador del seleccionado de México, afirmó que el futuro de ellos y de Argentina 'dependerá mucho' del resultado del partido de hoy, por la segunda fecha del grupo C del Mundial de Qatar.

'El futuro de las dos selecciones depende de lo que suceda mañana -por hoy-, incluso cuando vimos el programa de partido nunca imaginamos el escenario de mañana pero trabajamos para México y queremos ganar', aseguró el rosarino en la conferencia de prensa.

'Nosotros trataremos de imponer nuestras ideas. Debemos pensar que, con un rival tan fuerte, puede darse que no podamos imponerlas', subrayó el ex DT de Newell's Old Boys y Barcelona, entre otros clubes, y también del seleccionado de Paraguay y el de la Argentina.

Además, Martino, que estuvo al frente del seleccionado argentino entre 2015 y 2016, analizó que la Argentina dejó de jugar de 'contra' para hacerse 'protagonista' en los partidos. 'Buscaremos que gane México, yo sé dónde nací, puedo decir el lugar, las características de mi ciudad, del sanatorio en el que nací, pero trabajo para México y quiero ganarlo al partido', apuntó ante una consulta de la prensa azteca. 'Tenemos interés en el otro partido del grupo pero es difícil saber si el punto conviene o no.

"Siempre decimos lo mismo. Detener a Messi pasa mucho más por una mala tarde que pueda tener que lo que podamos hacer nosotros. Siempre tenemos que preparar el partido pensando en su mejor versión. No podemos especular porque, sin estar en plenitud, te puede resolver el partido en cinco minutos"; lo elogió el "Tata" durante la conferencia de prensa que dio antes del partido clave de hoy entre México y Argentina.