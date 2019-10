La tribuna del ex velódromo donde corrió Juani y la figura del Cantoni donde peleó Quebracho sirven de fondo para las dos sanjuaninas que brillaron en los Evita en ciclismo y boxeo.

Valentina, nacida el 7 de junio de 2004 es la hija mayor del matrimonio de Jorge Fernández y Sandra del Valle Lucero. La familia la completan Milton (13), Victoria (13) y Oswaldo (4). Cursa cuarto año en la orientación Turismo de la Escuela Francisco Narciso Laprida.



Abril, hija de Juan Capdevila y Gabriela Rivero, tiene otra hermana que es menor, Ariana de 12 años. Es alumna de cuarto año en el Colegio del Prado.



Cuando se refieren a la, hasta ahora, su mayor alegría deportiva a las dos se les iluminan los ojos. "De las cuatro peleas que gané la más difícil fue la segunda, contra una chaqueña. Era muy aguerrida y me hizo trabajar bastante", dijo la boxeadora.



"En los 500 metros me fue bien y salí tercera cuando corrimos el scratch le comenté a Daniel Capella (entrenador) que me sentía bien y me dio libertad para atacar en la cuarta vuelta aproveché un repecho y salté y le di con todo", confió la ciclista.



A la hora de elegir sueños, piensan en grande. Ambas quisieran ser olímpicas y las dos tienen referentes cercanos. Valentina Fernández admira y quiera parecerse a la campeona mundial Cecilia Román. Abril Capdevila tiene como ídola a la multicampeona Maribel Aguirre.



Empezaron escribiendo en oro la primera, de cuantas páginas como se propongan, tenga su libro.