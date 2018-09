Bautismo. Lionel Scaloni tendrá su debut como entrenador de la Argentina. Pone una formación titular repleta de jugadores "nuevos" en la mayor.

Si alguien pensó que con Lionel Scaloni como entrenador interino de la selección argentina iba a seguir la tendencia de los últimos ciclos, con jugadores históricos que perduraban pese a sus bajos niveles, estuvo muy equivocado. El exvolante, quien formaba parte del cuerpo técnico de Jorge Sampaoli y decidió quedarse en la AFA pese a la salida del santafesino, demostró a partir de su convocatoria que iba por un cambio drástico. Entendió que era el momento de darle pista a algunos futbolistas que venían siendo relegados y eso quedará de manifiesto a partir de esta noche en nuestro país: desde las 23.55 (por TyC Sports), la albiceleste volverá a la cancha luego del fracaso en el Mundial de Rusia y lo hará en un amistoso en Los Ángeles ante Guatemala.



Para el cruce de hoy, el entrenador decidió darles el debut en la Mayor a siete futbolistas: Rulli, Saravia, Franco, Battaglia, Palacios, Simeone y Pity Martínez.



El esquema de Lionel será un clásico 4-3-3 que puede ser flexible al saltar a jugar con un enganche clásico. Pero el dibujo inicial tendrá a tres delanteros definidos.



Se trata de una idea de juego más bien ofensiva con laterales que pasan bastante al ataque y que tendrán volantes con buen manejo del balón. Arriba, la apuesta es por la velocidad y los cambios de posiciones constantes de los que vayan por los costados.



En la cabeza de Scaloni para este comienzo de su ciclo interino estaba la presencia de Lionel Messi, pero una charla telefónica con el crack del Barcelona descartó esa opción ante la negativa del zurdo para sumarse ahora. Más adelante, se verá si regresa a la selección.



Scaloni convocó a un histórico que se perdió el Mundial por lesión como el arquero Sergio Romero, pero Chiquito no recuperó su ritmo futbolístico y verá los dos amistosos desde afuera.



En la gira de noviembre seguramente ocupará el arco de titular y llevará la cinta de capitán. La cinta será portada esta noche por alguien que ya fue referente en Independiente y en el Mundial fue uno de los pocos jugadores que "aprobó" la experiencia en Rusia, pese a ser su debut en una competencia de esa índole: Nicolás Tagliafico.



"No tengo predilección por un sistema. En el torneo de L"Alcudia en un momento jugamos con tres defensores, en otro con cuatro o con cinco. No creo que sea importante eso y sí ocupar todo el ancho de la cancha. Como cuerpo técnico nos damos cuenta de que el fútbol va camino a ser vertical; nos gusta eso, robar para llegar lo mas rápido posible al arco de enfrente, porque es cuando el rival está desacomodado.

Argentina se ubica 11 en el ranking FIFA; Guatemala está 146.

Hay muchísima calidad, hay que jugar al fútbol, pero como objetivo final tenemos que hacer gol y daño lo más rápido posible. Esa es la idea más allá del sistema", declamó Scaloni sobre su juego, o al menos el que pretenderá predicar entre sus dirigidos.



Argentina tendrá hoy su primer ensayo y el martes próximo se topará contra un adversario bastante más complicado y exigente: Colombia. Para ese cruce, Lionel tiene pensando darle minutos a otro equipo completamente diferente al de esta jornada.



Scaloni llegó a este momento tan esperado por decisión del presidente sanjuanino de la AFA, Claudio Tapia. Hoy tendrá su primer examen sabiendo que el sueño de continuar en el 2019 es cercano a lo imposible. Por el momento, es el tiempo que este entrenador se animó a realizar lo que el planeta futbolero argentino en general pretendía y sus antecesores no hicieron. Por eso es tiempo del futuro, con la tan ansiada renovación...