Alejandro Garnacho es uno de los futbolistas que más expectativa genera en los hinchas de la Selección argentina, no solo por su calidad, sino también porque, pese a haber nacido en España, decidió jugar para nuestro país.

En este caso, las redes se revolucionaron cuando se vieron imágenes del joven futbolista del Manchester United cantar el himno argentino, en la previa del partido ante Indonesia.

En una entrevista previa, el madrileño ya había dejado claro su sentimiento por la albiceleste y por nuestro país: “Siempre fui argentino y seguí a la Selección desde chico”, acotó el punta.

“Por lo que leo en las redes, sé que mucha gente me quiere y me aprecia, pero también sé que otra no. Lo entiendo. Simplemente por la decisión que tomé de jugar para Argentina la mayoría me quiere y estoy agradecido por eso. Voy a devolverles ese amor en el campo”, indicó el delantero de 18 años que tuvo su debut frente a Australia.

Alejandro Garnacho y el Himno Nacional Argentino ❤️���� pic.twitter.com/V6Sgeg4pjD — LaSeleccionArgentina.com ���� (@LaSeleccion_Ar) June 19, 2023

Locura en las redes por Alejandro Garnacho cantando el himno