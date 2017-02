El gobierno nacional acordó con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en una reunión realizada en la Casa Rosada, los términos para la rescisión del contrato de Fútbol para Todos (FPT), que incluye un resarcimiento de 530 millones de pesos para los clubes.



El presidente de Lanús, Nicolás Russo, quien asistió a la reunión en la que se alcanzó el acuerdo, se esperanzó con que ‘el fútbol comience lo antes posible‘.



Russo participó de la reunión junto con el titular de Barracas Central y referente del Ascenso, Claudio ‘Chiqui‘ Tapia; el secretario general de la Presidencia, Fernando De Andreis; y el titular de FPT, Fernando Marín.



‘Entendemos que se llegó a un acuerdo prácticamente total. Fue una muy buena reunión, con muy buena predisposición de ambas partes.



El 24 de febrero se va a tratar en la Asamblea de la AFA, junto con otros tres puntos‘, señaló Russo en declaraciones a la prensa a la salida del encuentro realizado en la Casa Rosada.

La AFA resolverá el 24 de febrero ‘la finalización del contrato de Fútbol para Todos, la aprobación del nuevo contrato con algún privado, el que tenga la mejor propuesta, la aprobación de la nueva liga y la reforma del estatuto‘, explicó el dirigente del club ‘granate‘.



Sobre el pago del resarcimiento, tanto Russo como Tapia aclararon que ‘es un tema que no está resuelto‘ pero que existe ‘la mejor buena voluntad para que se cobre y arrancar lo antes posible con el campeonato‘.



‘Ojalá se den los tiempos para que pueda arrancar antes del 3 de marzo. Seguramente en las próximas 48 horas haya novedades‘, anticipó Russo.



Asimismo, el presidente de Lanús confió en la vuelta del fútbol ‘lo antes posible‘, luego de mantener ‘una reunión muy positiva‘ junto a otros pares de AFA con el secretario general de la Presidencia, Fernando De Andreis, y el titular de Fútbol para Todos, Fernando Marín, en la Casa Rosada.



‘Los recursos son los mismos que se vienen hablando. Queremos charlar con nuestros compañeros dirigentes e ir paso a paso‘, subrayó por su parte ‘Chiqui‘ Tapia.



El próximo lunes ‘se va a saber quién se quedará con los derechos de la televisación‘, apuntó Tapia en referencia a que ese día está previsto que la AFA haga la apertura de los sobres con las ofertas realizadas por las empresas privadas.



Turner-Fox, ESPN y Consor son los tres interesados en quedarse con la licencia para transmitir el fútbol argentino, lo que pondrá fin al modelo gratuito firmado a mediados de 2009 por el plazo de una década.



‘Después habrá que tomar rápido una decisión para ver si podemos iniciar antes el torneo, que es la voluntad de todos los dirigentes y de todos los que viven de la familia del fútbol argentino‘, aseguró ‘Chiqui‘ Tapia.



Por último, al ser consultado por las elecciones en la AFA, el presidente de Barracas Central aseguró que la dirigencia ya cuenta con una fecha tentativa, pero que también deberá definirse en la Asamblea del 24 de febrero.



Participaron también de la reunión el titular de la Junta Normalizadora de la AFA, Armando Pérez; Carolina Cristinziano y Javier Medín, integrantes de la Comisión regularizadora; los presidentes Rodolfo D’Onofrio (River Plate), Hugo Moyano (Independiente), Víctor Blanco (Racing Club), Alejandro Nadur (Huracán) y Roberto Álvarez (vicepresidente segundo de San Lorenzo).

Maradona les pegó a todos



Durísimo. Diego llegó a Madrid para ver Real-Nápoli y no se calló nada a la hora de castigar.



Diego Maradona redobló su enojo con el DT del seleccionado argentino, Edgardo Bauza, al asegurar que no le perdonará su entrevista con el delantero Mauro Icardi para una futura citación en las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial Rusia 2018. ‘No pienso hablar más con él.



Quiero ver a Bauza diciéndole a Messi si quiere ir a comer a la casa de Icardi o que Icardi vaya a comer a la de Messi después de lo de Maxi López‘, cuestionó el astro.



Maradona insistió en su rechazo al rosarino de Inter de Italia porque ‘hay cosas que no se hacen‘, en relación al hecho de haber formado pareja con la modelo Wanda Nara, a quien sedujo mientras fue esposa de López, su ex compañero en Sampdoria durante la temporada 2012-13.



Entre los variados temas que abordó en la nota, Diego descreyó que el fútbol argentino retome sus torneos el próximo 3 de marzo como quedó estipulado luego de un principio de acuerdo dirigencial en el transcurso de la semana pasada.



‘Las reuniones que hacen no sirven para nada. Todos están más preocupados en qué beneficio propio pueden obtener en un contrato de TV que en los problemas reales que tiene el fútbol‘, razonó.



‘Hay que laburar y el problema es encontrar gente que quiera trabajar. Voy a llevar mi informe a Zúrich y voy a hablar con Infantino porque me parece que las cosas no se están haciendo nada bien y al gobierno le da lo mismo‘, advirtió.



Maradona le reclamó a la dirigencia futbolística argentina que se saque ‘la soberbia de encima‘ y se comprometió a ‘luchar para que gane la gente y el fútbol argentino siga vivo‘.