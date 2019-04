Marcelo Bielsa le grita a sus jugadores para que dejen que el equipo rival convierta el gol del empate. Fue porque su equipo anotó con un rival en el piso.

Leeds, Télam



El DT argentino Marcelo Bielsa aclaró ayer que sus jugadores de Leeds United no le regalaron el gol del empate al Aston Villa sino que lo devolvieron respetando los principios del "fair play" después de convertir el primer tanto con un rival caído en el piso.



"El gol no se lo regalamos, se lo devolvimos. Los hechos son los que se vieron y la interpretación de los hechos la expresamos a través de la conducta y la decisión que tomamos", explicó el rosarino a la cadena internacional Sky Sports.



Bielsa ordenó a su equipo que le concediera el empate al Aston Villa y con el 1-1 final el Leeds quedó justamente ayer sin chances de coronar el ascenso directo a la Premier League del fútbol inglés.



"El fútbol inglés es reconocido en ese sentido, por lo cual, no soy quien debe expresarse en un lugar donde esa forma de actuar es un valor", justificó.