En su año despedida de los monopostos, Tobías Martínez se marchó a su casa con la tranquilidad de cerrar con balance positivo. El sanjuanino, que el mes pasado se había consagrado campeón de la Fórmula Renault Plus, este fin de semana pasado fue por el título en la Fórmula 2.0, en el autódromo de Neuquén. Y aunque llegó como líder del certamen, no pudo sostener la posición y finalmente se ubicó tercero en el campeonato, un podio anual que coronó un destacado 2019.



En rigor, Tobías perdió el título el sábado, cuando debió abandonar la primera carrera del fin de semana por la rotura del embrague. La imagen del piloto en plena pista tratando de arreglar su auto fue fiel reflejo de su desesperación porque sabía que el liderazgo se le iba de las manos.



Tras esa carrera, Tobías pasó de ser el puntero y con ventaja para administrar a quedar tercero en la tabla y tener que largar ayer detrás de sus rivales, Guido Moggia y Mateo Polakovich.



Y ayer el sanjuanino hizo lo que pudo en una unidad que no estuvo del todo acorde a las circunstancias. Largó 5to, perdió lugares y quedó 8vo y desde ahí remontó hasta finalizar 4to. El ganador fue Moggia, quien a la postre fue el campeón, y el subcampeón resultó Polakovich (empataron en 421 puntos pero Moggia tenía más triunfos). Martínez quedó en el tercer escalón del podio con 410 unidades.



"No tenía auto para correr más rápido; de hecho en la largada no pude agarrar succión de nadie y perdí muchas posiciones. El sábado habíamos perdido el campeonato, pero bueno, lo positivo es que fue un lindo año y sacamos conclusiones buenas", dijo el piloto en su parte de prensa.



Precisamente, destacó que el tercer puesto de 2019 fue un salto cuantitativo con respecto al balance anual del 2018, en el que fue séptimo. Este año tuvo un primer semestre de abandonos; pero remontó en la segunda parte y del séptimo puesto que tenía a mitad de calendario logró llegar al primer puesto que ostentó hasta la última fecha del año.



Ahora Martínez se enfocará en el 2020, que aparece más que promisorio. Superada la etapa de formación en las fórmulas, el sanjuanino correrá en una nueva categoría y será en autos con techo.



Su objetivo es competir en Turismo Carretera y por eso una opción firme es empezar con la escalera de ascenso a través del TC Mouras; aunque en el horizonte también figura el TC2000.

Victorias

5

Triunfos obtuvo Tobías Martínez esta temporada y fue el más ganador del 2019 junto al campeón Guido Moggia.

En la Fórmula

7

pilotos sanjuaninos corrieron en la FR. Antes de Tobías lo hicieron Henry, Flaqué, Sirera, Dávila, Diego Leanez y Palacio.

Destacado 2019

El 2019 de Tobías Martínez incluyó el campeonato de la Fórmula Renault Plus, logrado con autoridad un par de fechas antes del cierre; el tercer puesto conseguido ahora en la Fórmula 2.0; el debut en la Porsche GT3 Cup y también probó un auto del TC Mouras, posiblemente su próxima categoría.