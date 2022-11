Solidez. Es la que aportó con su ingreso Lisandro Martínez, de gran presente en el Manchester United. El defensor tomó la posta de Cristian Romero, de flojo presente.

Luego del 1-2 tan inesperado como cierto ante Arabia Saudita, la Argentina volvió a las prácticas en el complejo de la Universidad de Qatar, en Doha, sabiendo que ante México el sábado se juega su futuro en el torneo. Es que una caída ante el conjunto que dirige el 'Tata' Martino, que igualó en su debut ante Polonia, lo dejará afuera del Mundial. Esa ecuación es la que se debe evitar y como se juraron en el epicentro del plantel la idea es "estar más unidos que nunca" sabiendo que los choques a todo o nada que habitualmente se inician en Octavos de final, serán ahora desde la segunda fecha del Grupo C.

Intensidad. Le brindó al mediocampo argentino Enzo Fernández. Lo hecho por el volante del Benfica contrastó con la labor de Leandro Paredes.

De cara al cruce vital contra los aztecas y luego de lo observado ante los árabes el martes, la disyuntiva para conformar el once inicial es clara: apostar nuevamente por los 'históricos' o darle cabida en el equipo a los jugadores de mejor presente. Una muestra de lo que el técnico, Lionel Scaloni, puede llegar a realizar son los tres cambios al mismo tiempo que metió ya con 1-2 contra Arabia. Decidió que entrarán Lisandro Martínez, de gran presente en el Manchester United, Enzo Fernández, figura en el Benfica pese a llevar apenas cuatro meses en el club, y Julián Álvarez, quien ya deslumbra en el Manchester City de Guardiola. Sacó a tres protagonistas clave de la 'Scaloneta' como Cristian Romero, Leandro Paredes y, en menor medida, el Papu Gómez. El tridente que salió tuvo un debut flojo en los casi 60 minutos que disputó y en sus respectivos clubes no transitan el mejor momento, sobre todo por los problemas físicos que tuvieron en la previa al torneo ecuménico. Si bien Argentina terminó perdiendo, Scaloni acertó en darle otra intensidad al equipo aunque es cierto que eso no se tradujo en el marcador final.

Argentina pasó a la segunda fase en los anteriores tres mundiales que perdió en el bautismo.

A esas modificaciones se les puede sumar una vieja alternativa con Scaloni: rotar a los laterales. Por derecha, Nahuel Molina fue 'cómplice' con su floja marca del primer gol rival y por izquierda, Nicolás Tagliafico no terminó de convencer y fue reemplazado. Gonzalo Montiel, pieza clave en la final de la Copa América ante Brasil, y Marcos Acuña, aquejado por una pubialgia que tiene destino de operación, son las variantes que podrían llegar para el fin de semana. Igual, estos cambios son más 'habituales' que los anteriores, sabiendo que el margen de error se redujo a cero.

MÉXICO, EL PRÓXIMO RIVAL

Martino piensa hacer un par de modificaciones

Candidato a ingresar en la ofensiva de México es el delantero Rogelio Funes Mori, quien no debutó en el empate ante Polonia sin goles.

La posible vuelta desde el inicio del delantero Raúl Jiménez y el ingreso de defensor Kevin Álvarez son algunos de los cambios que podría hacer Gerardo "Tata" Martino, el DT de México, para el partido del sábado ante Argentina por la segunda fecha del Grupo C.

En ese contexto, para el crucial partido del sábado el "Tata" analiza el ingreso desde el inicio de Jiménez, quien sólo jugó un puñado de minutos ayer ante Polonia, o del mendocino nacionalizado Rogelio Funes Mori.

En ese caso el que dejará la formación titular será Henry Martin, mientras que en el lateral derecho Kevin Álvarez sustituiría a Jorge Sánchez.

Esas dos modificaciones no serían las únicas que efectuará Martino, quien también analiza incluir en el mediocampo a Héctor Herrera por Charly Rodríguez y en la defensa a Néstor Araujo por Héctor Moreno.

El seleccionado mexicano que debutó con un empate sin goles ante Polonia retomó ayer los entrenamientos en el campo de deportes del lujoso Hotel y Resort Simaisma Al Muwab donde se hospeda y que incluye hasta una playa privada ubicada a metros del centro de Doha. Al igual que para la Argentina, los aztecas se juegan mucho en el cruce del fin de semana.