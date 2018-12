Momento. Era el instante de River para terminar de torcer la historia y Pity Martínez la tuvo en su zurda pero su remate se estrelló en el travesaño.

El mediocampista de River Plate Gonzalo "Pity" Martínez reconoció sentirse "responsable" de la eliminación en la semifinal del Mundial de Clubes ante el local Al Ain por "haber errado el penal" durante el tiempo reglamentario, que pudo haber significado el 3 a 2 para su equipo. "Es más duro para mí. Pero ahora hay que levantar la cabeza y ganar el partido que viene", apuntó el mendocino, que luego del partido del sábado por el tercer puesto se despedirá del club.



El número 10 riverplatense estrelló un penal en el travesaño a los 24 minutos del segundo tiempo que pudo haber sido el 3-2 para el equipo dirigido por Marcelo Gallardo.



"Me siento responsable por haber errado el penal", admitió el futbolista que seguirá su carrera en Atlanta United de Estados Unidos en declaraciones al sitio oficial de la FIFA.



"Creo que hicimos un buen partido. Por ahí en fases puntuales no supimos marcar o tuvimos problemas. No concretamos todas las ocasiones que tuvimos de gol", analizó el ex Huracán.



Y agregó: "Pero no hay excusas. Por ahí en los detalles no estuvimos finos y eso no nos permitió ganar el partido. Luego en los penales, nuestro arquero tuvo oportunidades para tapar, pero fueron adentro. Los penales son así".



Una amargura grande que no alcanza para opacar un ciclo enorme del Pity Martínez en River que el sábado podría jugar su último partido cuando defina el tercer y cuarto puesto. Una salida que sentirá el plantel Millonario sabiendo que el talento y el desequilibrio que aporta el mendocino cada vez que lo llamaron, respondió.