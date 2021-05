Los siete son un espejo para los poco más de 1.600 sanjuaninos que día a día practican hockey sobre césped en San Juan. Con esfuerzo, dedicación y dejando mucho de lado, Rosario Dubós y Josefina Aranda (GEBA), Pilar Narváez (San Lorenzo), Carina Guzmán (Tristán Suárez), Agustín Ceballos y Matías Fernández (Ferrocarril Mitre) y Adrián Espejo (Banco Provincia) decidieron instalarse en Buenos Aires para seguir su carrera allí.

El Metropolitano es el de mayor nivel hockístico del país. Por la situación sanitaria que vive el país este año la actividad fue casi nula, pero aún así los entrenamientos continúan apuntándole al reinicio de la actividad.

CRECIMIENTO. Pilar Narváez en San Lorenzo y Rosario Dubós en GEBA, son parte de los 7 hockistas sanjuaninos que emigraron al hockey bonaerense. Es la primera vez que la provincia exporta esa cantidad de jugadores.

Pilar Narváez, surgida en Lomas, llegó a San Lorenzo como refuerzo después del ascenso del Ciclón al Metropolitano "A". "Me costó tomar la decisión porque tuve que dejar mi trabajo (es profe de Ed. Física) pero no me arrepiento. Es una experiencia única, si bien estamos esperando el debut en el torneo, estamos con muchas ganas", expresó. En tanto que la ex Universidad Carina Guzmán lleva dos años ya vistiendo los colores de Tristán Suárez y continúa creciendo en el hockey bonaerense. Rosario Dubós llegó a GEBA a inicios del 2020. "Era mi sueño poder llegar al hockey metropolitano porque es lo que toda hockista sueña. Siempre aspiré a eso, hasta dejé la carrera que estudiaba", afirma la hockista surgida en Amancay. Allí en GEBA también se encuentra la arquera Josefina Aranda: "El año 2019 fue increíble, duro y más para el ritmo de hockey al que yo estaba acostumbrada. Debuté en Primera con 17 años y fue un sueño cumplido. Jugamos el Metropolitano, una experiencia increíble porque es la máxima categoría en hockey", expresó la arquera surgida en Amancay que cuenta con 20 partidos en Primera.

Javier Zapata, presidente de la Asociación, lo calificó como un orgullo para el hockey local.

Entre los varones, Agustín Ceballos regresó del hockey europeo (estuvo en el Jolaseta de Bilbao y en Málaga 91) para seguir su carrera en Ferrocarril Mitre. "Ferrocarril Mitre es un club con una historia muy grande en el hockey de Buenos Aires. El nivel acá es altísimo y me suma como experiencia sabiendo que mi meta es seguir creciendo en lo deportivo y seguir formándome", afirmó. Allí está también Matías Fernández, el barrealino que emigró de San Juan hace años, mientras que Adrián Espejo, surgido en Lomas, juega en Banco Provincia.