A los 20 años, el cordobés Lucas Bolmaro hizo lo que ningún otro basquetbolista argentino en la historia del Draft de la NBA: fue elegido en el puesto 23ro de la primera ronda, superando por dos puestos la ubicación en que fue seleccionado Carlos Delfino por Detroit Pistons en 2003. Pero el sueño de llegar a la NBA deberá esperar al menos una temporada para el jugador de 2,03 metros de estatura, que seguirá jugando en el Barcelona español hasta expirar la 2020-21. "Quiero confirmar que, tras charlar con mi agente, mi familia y gente del club, he decidido seguir en Barcelona un año más", publicó Bolmaro en su cuenta de Instagram, dando por tierra la idea de una rápida partida a Minnesota Timberwolves, franquicia que recibió su selección de parte de los New York Knicks. Así, su futuro inmediato no estará en la NBA, pero se espera que más temprano que tarde desembarque allí. El que sí podría concretar hoy su arribo es el base, Facundo Campazzo, quien llegaría a una franquicia del Oeste que podría ser Denver Nuggets.