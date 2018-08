Matías Vargas, uno de los convocados por Lionel Scaloni para la renovación de la Selección, aseguró que la convocatoria "es un sueño máximo" y "algo por lo que uno lucha toda la vida".

El atacante de Vélez, de 21 años, es hijo de una gloria del fútbol sanjuanino como el Mono Omar Vargas, ídolo de San Martín de la década del '90 e integrante del aquel equipo verdinegro que logró el ascenso a la B Nacional en el '95. Matías nació en Mendoza el 8 de mayo del '97, cuando su padre se fue a jugar al fútbol a la vecina provincia. En el 2015 debutó en la Primera del Fortín y ya lleva 47 partidos jugados, en los que anotó 10 goles.

El Monito aseguró que "no esperaba" el llamado "tan rápido", aunque aclaró que siempre "trabaja pensando en estos sueños que tiene como jugador".

Por último, el jugador de Vélez destacó la influencia de Gabriel Heinze en su juego: "He aprendido mucho, he mejorado en cuestiones que quizás no sabía, cuestiones tácticas, físicas y de la mentalidad".