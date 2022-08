Hasta antes de la pandemia jugó al hockey en la UVT y luego, porque lo invitó un amigo, probó con el rugby. Era wing en Huazihul y fue en un seven que lo vio correr un entrenador de los Juegos Evita. Palabras más, palabras menos, lo convencieron de que su velocidad atravesando una cancha con una pelota ovalada en la mano podía explotarla mucho mejor en una pista de atletismo. Así fue que Nicolás Patiño, de apenas 15 años, se presentó una tarde en el CEF N20 para aprender. Aunque venía de dos deportes diferentes, bastaron un par de entrenamientos para mostrar su talento y rápidamente empezó a competir, al punto que hace unos días corrió en Chaco y metió un tiempo de clasificación en 200 metros que le valió una convocatoria de la Confederación Argentina de Atletismo: el mes que viene representará al país en el Campeonato Sudamericano U18 en Brasil. Y allí no sólo regalará tres años de edad sino mucho más de aprendizaje porque este digno hijo del viento se mueve en su carrera de atleta tan rápido como sus piernas: de aquella tarde en que llegó a La Granja pasaron apenas siete meses.

Patiño es un velocista que inicialmente apuntó a los 100 metros e incluso salió a buscar marca en el 55to Campeonato Argentino U18 que se hizo a principios de mes en Chaco. Pero no le fue bien y de hecho confesó que a los 200 metros los encaró tratando de superar ese impacto anímico. No obstante, ganó su serie y luego quedó segundo en la final con un tiempo de 22s12/100, es decir, por debajo de la marca mínima para el Sudamericano.

En el Argentino Sub-18, Enrique Fernández fue 2do en 3.000 metros y Joaquín Ocampo, 3ro en salto en alto.

"El registro de clasificación es 22s20/100, pero no me entusiasmé porque en esa distancia hay otros dos atletas mejor ubicados que yo en el ranking nacional. El viernes pasado se dieron a conocer las listas para el Sudamericano y como nadie me avisó nada, me resigné. Pero anoche (por el lunes) me llamó mi entrenador y me dijo que estaba clasificado, así que fue una alegría enorme. Entendemos que mi convocatoria pasa por una cuestión de proyección porque tengo dos o tres torneos Sub-18 por delante, mientras que los otros chicos ya no pueden seguir corriendo porque se pasan de edad", dijo Nicolás, quien entrena 5 horas por día y hace un esfuerzo grande también para seguir el ritmo que le impone el Colegio Central Universitario.

En la cuenta regresiva ahora para el Sudamericano, para Patiño se vienen semanas de planificación. "Tenemos que sentarnos a trabajar los entrenamientos. No sólo voy a enfrentarme a atletas más grandes que yo, sino a rivales que llevan años en el atletismo. Yo empecé con esta disciplina recién este verano, por lo que buscaré sumar experiencia y ver dónde estoy parado a nivel continental. Va a ser una experiencia única y aunque voy a dejar todo en la pista tengo que entender que será parte de un proceso que apuntará al 2023", apuntó.

Se viene el torneo de pista y campo "General San Martín"

El 20 de agosto, la Federación Atlética Sanjuanina organizará el torneo de pista y campo "General San Martín" en la pista sintética José Ñandú Morales, del CEF N20 en Santa Lucía. La competencia estará dirigida a las categorías U14, U16, U18, U20, Adaptado, Mayores y Master.

Según informó Raúl Tejada, presidente de la FAS, habrá también actividades de desarrollo atlético infantil, desde la divisional Topos (0-3 años) a Pre infantiles (10-11 años). Además, la institución que asista con la mayor cantidad de atletas será premiada con el trofeo "José González", en homenaje a un querido deportista que falleció hace unos años.

La actividad comenzará a las 12,15 con la recepción y bienvenida a los participante, a las 13 se hará el acto inaugural, con formación e izamiento de bandera y la intervención de la Banda del RIM 22, y luego comenzarán las competencias.