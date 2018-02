Nicolás Correa, uno de los hinchas del Nacional uruguayo que el pasado 31 de enero se burló en un partido de la Copa Libertadores de la tragedia del Chapecoense, pidió ayer disculpas a ambos clubes y al pueblo de Brasil.



"Quiero pedir disculpas al pueblo de Brasil, a la gente de Chapecoense y a Nacional, que es mi vida. Estamos arrepentidos tanto el otro chico, como yo, que aparecemos en el video", señaló a una emisora de radio.



"Dañamos al club, estamos ahora esperando una sanción", sostuvo Correa. El Nacional anunció la expulsión de Correa y otro hincha de su padrón de socios, por tener una conducta "insensible" y "carente de todo sentido de dignidad humana".



"Creo que he tenido una condena social. Salís a robar, matás o violás y no te hacen la condena social que me hicieron a mí", apuntó, y agregó que le han llegado mensajes de todo tipo, incluyendo amenazas e insultos.



Pese a la expulsión de Correa del padrón de socios de Nacional y a las disculpas formales que ofreció el club, el Chapecoense solicitó el pasado viernes a la Conmebol la expulsión de Nacional de la Copa Libertadores. Es por eso que el club uruguayo ahora debe realizar un descargo en la Conmebol.